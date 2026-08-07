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فنون ومشاهير

بعد صراع مع سرطان نادر.. وفاة مؤثرة "تيك توك"

Lebanon 24
07-08-2026 | 08:57
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بعد صراع مع سرطان نادر.. وفاة مؤثرة تيك توك
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توفيت مؤثرة منصة "تيك توك" سيدني تاول عن عمر 26 عاماً، بعد معركة استمرت نحو ثلاث سنوات مع سرطان القناة الصفراوية، أحد أندر أنواع السرطان، في رحلة وثّقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتابعها أكثر من مليون شخص.

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وأعلنت عائلتها خبر وفاتها عبر حساباتها الرسمية، مشيدةً بشخصيتها الإيجابية وقوة إرادتها في مواجهة المرض، فيما عبّر شقيقها أوستن عن حزنه العميق وفخره بالطريقة التي خاضت بها مراحل العلاج. كما امتلأت صفحاتها برسائل التعزية من متابعين رافقوا رحلتها منذ إعلان إصابتها.

وكانت سيدني قد شُخّصت بسرطان القناة الصفراوية عام 2023، وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، لتبدأ بعدها مشاركة تفاصيل علاجها، بما في ذلك العمليات الجراحية والعلاج الكيميائي والتجارب السريرية، بهدف رفع الوعي حول هذا المرض النادر.

ورغم تدهور حالتها الصحية، واصلت ملاحقة أحلامها، إذ شاركت في عروض أزياء ضمن فعاليات Miami Swim Week في أيار 2026، ووصفت تلك التجربة حينها بأنها تحقيق لحلم طالما سعت إليه.

 
 
 
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