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منوعات

مالك مقهى ينقذ 3 أطفال من الغرق في بريطانيا

Lebanon 24
07-08-2026 | 14:00
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مالك مقهى ينقذ 3 أطفال من الغرق في بريطانيا
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خاطر مالك مقهى وجندي سابق في قوات المارينز الملكية البريطانية بحياته لإنقاذ ثلاثة أطفال من الغرق بعد أن جرفتهم الأمواج القوية على أحد شواطئ مقاطعة كينت جنوب شرق إنجلترا.

وكان ستيفن دوري-ويليامز (56 عامًا)، وهو أيضًا رجل إطفاء متقاعد، يعمل داخل مقهاه المطل على الشاطئ عندما سمع صرخات استغاثة، فسارع إلى حمل عوامة إنقاذ والاندفاع إلى المياه، حيث تمكن من إنقاذ طفلين في البداية، قبل أن يعود مرة أخرى لإنقاذ طفل ثالث كان في منطقة أكثر خطورة.

وقال دوري-ويليامز إنه أدرك ضرورة التحرك بسرعة، مؤكدًا أن الوقت كان عاملًا حاسمًا في إنقاذ الأطفال.

وأشاد شهود عيان بشجاعته، واصفين إياه بـ"البطل" بعد نجاحه في إخراج الأطفال سالمين من المياه.

وتُعد هذه ثالث عملية إنقاذ يشارك فيها دوري-ويليامز، الذي سبق له الخدمة في قوات المارينز الملكية البريطانية والعمل في جهاز الإطفاء، قبل أن يتقاعد ويتولى إدارة مقهاه المطل على الشاطئ.

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