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منوعات

"كنت أراقب السيارة".. مراسل يُفاجأ بحادث يقع أمام عينيه

Lebanon 24
07-08-2026 | 16:00
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كنت أراقب السيارة.. مراسل يُفاجأ بحادث يقع أمام عينيه
كنت أراقب السيارة.. مراسل يُفاجأ بحادث يقع أمام عينيه photos 0
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تعرّض مراسل المرور وعالم الأرصاد الجوية الأميركي كيه جاي جاكوبس (KJ Jacobs) لموقف مفاجئ خلال تقديمه تقريرًا مباشرًا لحركة السير عبر محطة WCPO 9 التابعة لشبكة "ABC" في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو.

وخلال البث، كان جاكوبس يراقب سيارة متوقفة في المسار الأوسط من الطريق السريع مع تشغيل أضواء التحذير، وقال للمشاهدين إنه يتابع هذه السيارة بسبب تباطؤ حركة المرور حولها.

وبينما كان يشرح الوضع المروري، اقتربت سيارة أخرى للاندماج في المسار ولم تنتبه إلى المركبة المتوقفة، فاصطدمت بها من الخلف أمام الكاميرا مباشرة.

وأظهر المقطع ردّة فعل جاكوبس العفوية، إذ صاح للحظة قبل أن يتدارك نفسه ويتوقف عن قول كلمة غير لائقة، ثم اعتذر للمشاهدين قائلًا إنه شاهد للتو حادثًا يقع في الوقت الحقيقي، وإنه كاد أن يقول شيئًا غير مناسب.

وأوضح جاكوبس لاحقًا أن ردّة فعله كانت طبيعية، مشيرًا إلى أنه خلال أكثر من 12 عامًا في مجال الأخبار التلفزيونية غطّى أعاصير وحوادث كبرى، لكنه لم يشاهد من قبل حادثًا يقع مباشرة أمامه أثناء حديثه على الهواء.

وأضاف أنه تمكن من تدارك الموقف خلال جزء من الثانية، قبل أن يواصل تقديم التقرير ووصف ما شاهده بدقة.

وبحسب جاكوبس، فقد نُقل شخصان كانا داخل السيارة المتوقفة إلى المستشفى بإصابات غير مهددة للحياة، فيما لم يُصب سائق السيارة الأخرى بأذى، كما حررت الشرطة مخالفة بحق السائق المتسبب بالاصطدام.

ولاقى الفيديو انتشارًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعاطف المتابعون مع المراسل بسبب صعوبة الموقف، وأشادوا بسرعة استعادته السيطرة على البث المباشر.

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