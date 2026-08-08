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بعد معركة استمرت 10 أسابيع.. وفاة طفلة أُزيلت عنها أجهزة الإنعاش

Lebanon 24
08-08-2026 | 00:00
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بعد معركة استمرت 10 أسابيع.. وفاة طفلة أُزيلت عنها أجهزة الإنعاش
بعد معركة استمرت 10 أسابيع.. وفاة طفلة أُزيلت عنها أجهزة الإنعاش photos 0
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توفيت الطفلة الأميركية أناليس كامب (عامان)، بعد أكثر من عشرة أسابيع من بقائها على أجهزة الإنعاش إثر تعرضها لحادث غرق في ولاية تكساس، وذلك بعد أيام من الجدل القانوني الذي أثارته قضية عائلتها بشأن فحوص تشخيص الوفاة الدماغية.

وأعلن جد الطفلة، ستيف كامب، نبأ وفاتها عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الأطباء أزالوا، يوم الإثنين الماضي، أنبوب التنفس الذي أبقاها على قيد الحياة منذ حادث الغرق الذي وقع خلال عطلة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة أواخر أيار الماضي، مشيرًا إلى أنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من ذلك.

وكانت أناليس قد تعرضت للغرق في 25 أيار، بعدما ابتعدت عن عائلتها أثناء زيارة أقارب، قبل أن يعثر عليها أحد أفراد الأسرة داخل مسبح أحد الفنادق. وأكد والدها، جونستون كامب، أنه أجرى لها الإنعاش القلبي الرئوي، فيما استغرق عودة نبض قلبها نحو ساعة، قبل نقلها إلى مستشفى "تكساس للأطفال" في مدينة هيوستن، حيث وُضعت في العناية المركزة على جهاز التنفس الاصطناعي.

وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا بعد أن لجأت العائلة إلى القضاء لمنع المستشفى من إجراء فحوص تهدف إلى تحديد ما إذا كانت الطفلة قد تعرضت لوفاة دماغية، معتبرة أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، ومؤكدة تمسكها بالأمل في تحسن حالتها.

وفي وقت لاحق، نُقلت الطفلة إلى مستشفى في ولاية لويزيانا، ثم عادت إلى تكساس لاستكمال العلاج. وكانت عائلتها قد أشارت في تحديث سابق إلى ظهور "مؤشرات مشجعة" على حالتها الصحية، مؤكدة أنها لا تزال تقاوم.

ولم تُكشف الأسباب التي دفعت إلى رفع أجهزة الإنعاش عنها، كما امتنعت الجهة الطبية عن التعليق، التزامًا بقوانين خصوصية المرضى.

ومن المقرر أن تُقام مراسم لإحياء ذكرى الطفلة في مدينة هيوستن خلال الأيام المقبلة، فيما دعت عائلتها إلى مواصلة الدعاء لها ولأفراد الأسرة في هذه المرحلة الصعبة.

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