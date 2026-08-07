تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
07-08-2026 | 23:00
A-
A+
برجك اليوم
برجك اليوم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
الحمل
يبدو اليوم مناسباً لمواليد الحمل لإعادة ترتيب أفكارهم والبدء بخطوات جديدة. قد تظهر أمامهم فرصة تحتاج إلى سرعة في التصرف، لكن الحفاظ على الهدوء يساعدهم على اتخاذ القرار الأفضل. عاطفياً، قد يكون الحوار الصريح مفتاح تحسين العلاقة.
الثور
يشعر الثور برغبة في تحقيق المزيد من الاستقرار، وقد يركز على الأمور المالية أو الخطط المستقبلية. اليوم مناسب لمراجعة النفقات ووضع أهداف واضحة. على المستوى العاطفي، قد يحتاج إلى إظهار المزيد من الاهتمام.
Advertisement
الجوزاء
قد يحمل اليوم تواصلاً مهماً أو لقاءً يفتح الباب أمام أفكار وفرص جديدة. يتميز الجوزاء بقدرته على الإقناع والتواصل، ما يساعده في إنجاز بعض الأمور المؤجلة.
السرطان
قد يشعر السرطان بالحاجة إلى الابتعاد عن الضغوط واستعادة طاقته. اليوم مناسب للاهتمام بالراحة النفسية وتقوية العلاقات مع الأشخاص الذين يمنحونه الدعم.
الأسد
يحمل اليوم طاقة إيجابية لمواليد الأسد، فقد يجدون فرصة لإظهار قدراتهم أو الحصول على تقدير من المحيطين بهم. الثقة بالنفس تساعدهم على تحقيق نتائج أفضل.
العذراء
يجد العذراء أن التخطيط والترتيب هما الطريق الأفضل للتقدم. قد يتمكن من حل مشكلة قديمة أو إنهاء مهمة كانت تسبب له القلق.
الميزان
قد يكون اليوم مناسباً لاتخاذ بعض القرارات التي طال تأجيلها. يحتاج الميزان إلى الاستماع إلى حدسه مع الحفاظ على التوازن بين القلب والعقل.
العقرب
يميل العقرب إلى التركيز على أهدافه وتحقيق ما يطمح إليه. قد ينجح في تجاوز عقبة كانت تؤخر تقدمه، شرط الابتعاد عن التوتر والتفكير الزائد.
القوس
قد يعيش القوس يوماً مليئاً بالحركة والرغبة في التجديد. هناك احتمال لاكتشاف فرصة جديدة أو خوض تجربة مختلفة تضيف له الكثير.
الجدي
يواصل الجدي العمل على أهدافه بطريقة منظمة. قد تظهر نتائج بعض الجهود السابقة، خاصة في المجالات المهنية أو المالية.
الدلو
يحمل اليوم مساحة للإبداع والتفكير خارج المعتاد. قد يجد الدلو طريقة جديدة للتعامل مع موقف كان يبدو معقداً، كما قد يحصل على دعم من شخص قريب.
الحوت
قد يكون اليوم مناسباً للتقارب مع الآخرين والتعبير عن المشاعر. يحتاج الحوت إلى عدم تحميل نفسه مسؤوليات تفوق قدرته والاهتمام براحة ذهنه.
مواضيع ذات صلة
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
برجك اليوم
lebanon 24
Lebanon24
08/08/2026 16:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24

التعبير عن

المستقبل

العذراء

العقرب

التركي

الترك

الحوت

الأسد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:10 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:07 | 2026-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
09:49 | 2026-08-08
Lebanon24
08:36 | 2026-08-08
Lebanon24
03:43 | 2026-08-08
Lebanon24
00:00 | 2026-08-08
Lebanon24
23:48 | 2026-08-07
Lebanon24
23:22 | 2026-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24