توقفت لشراء وجبة لابنتها.. فربحت 200 ألف دولار

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وبحسب "People"، اشترت إيبوني جاكوبس، من مدينة فايتفيل، بطاقة "Mega Bucks" بقيمة 5 دولارات، خلال توقفها في متجر "PMG Short Stop" على شارع ، وفق بيان صادر عن يانصيب التعليم في كارولاينا الشمالية.وقالت جاكوبس: "اللعب باليانصيب هو مكاني ".وبعد عودتها إلى شاحنتها، خدشت البطاقة واكتشفت أنها فازت بالجائزة الكبرى في اللعبة.وأضافت وهي تضحك: "اضطررت إلى وضع نظارتي الأخرى للتأكد، لأنني كنت في حالة صدمة. كان قلبي يخفق بسرعة".وتوجهت جاكوبس إلى مقر اليانصيب في 30 لتسلّم جائزتها. وبعد اقتطاع الضرائب الفيدرالية وضرائب الولاية، حصلت على 144021 دولاراً.وقالت إن الجائزة جاءت في توقيت مناسب جداً، موضحة أنها تخطط لاستخدام المال لشراء سيارة جديدة، وأخذ عائلتها في عطلة.وكانت لعبة "Mega Bucks" قد أُطلقت في حزيران، وقدمت في البداية 5 جوائز كبرى بقيمة 200 ألف دولار. وبحسب اليانصيب، كانت 3 جوائز كبرى لا تزال متاحة حتى 31 تموز.