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متفرقات

بسبب كسوف الشمس.. هذا ما سيحصل لشبكات الكهرباء الأوروبية

Lebanon 24
09-08-2026 | 12:36
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بسبب كسوف الشمس.. هذا ما سيحصل لشبكات الكهرباء الأوروبية
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قد يؤدي الكسوف الشمسي الكلي المرتقب مساء الأربعاء إلى زيادة الضغط على شبكات الكهرباء في عدد من الدول الأوروبية، في وقت تواجه فيه القارة تحديات كبيرة بسبب موجة الحر الشديدة التي تشهدها هذا الصيف.

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وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحذر خبراء من أن التراجع المؤقت في إنتاج الطاقة الشمسية خلال الكسوف قد يؤثر على استقرار الشبكات، بعدما تسببت درجات الحرارة المرتفعة في خفض إنتاج عدد من محطات الطاقة النووية والفحم، فيما أدى انخفاض منسوب المياه إلى تعطيل بعض محطات الطاقة الكهرومائية.

وتستعد مشغلات شبكات الكهرباء في فرنسا وإسبانيا لتعويض أي نقص في الطاقة الشمسية من مصادر أخرى. وتتوقع شركة "ريد إلكتريكا" الإسبانية تراجع الإنتاج بنحو 5 غيغاواط، أي ما يقارب 13% من ذروة الطلب المعتادة في يوم أربعاء خلال آب.

وفي بريطانيا، حذر مشغل نظام الطاقة من احتمال انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية بنحو 1.3 غيغاواط، وهي كمية تعادل تقريباً إنتاج مفاعلين نوويين.

 

ويحدث الكسوف الكلي في 12 آب، عندما تصطف الشمس والقمر والأرض، وسيكون مرئياً على مسار يمر فوق القطب الشمالي وغرينلاند وآيسلندا والمحيط الأطلسي وشمال إسبانيا وأقصى شمال شرق البرتغال.

ويبلغ الكسوف ذروته عالمياً عند الساعة 5:47 مساءً بتوقيت غرينتش، فيما يصل عرض ظل القمر إلى 294 كيلومتراً، ويمتد مساره لنحو 8300 كيلومتر.

وتصل أطول مدة للكسوف الكلي إلى دقيقتين و18 ثانية قبالة الساحل الغربي لآيسلندا. كما سيكون هذا أول كسوف كلي تشهده إسبانيا القارية منذ عام 1905، وأول كسوف كلي في أوروبا القارية منذ عام 2006.

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