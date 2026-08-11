عاصفة عنيفة تحوّل شاحنة إلى حطام

تسببت عاصفة قوية ضربت مدينة بلينفيلد بولاية نيوجيرسي الأميركية، في سقوط شجرة ضخمة فوق شاحنة لتوصيل الطلبات تابعة لشركة «أمازون»، ما أدى إلى تحطمها بشكل كبير ومحاصرة أحد الأشخاص بداخلها.

وسقطت الشجرة على بعد أمتار قليلة من مقدمة الشاحنة، فيما كان السائق خارج المركبة لتوصيل إحدى الطرود لحظة وقوع الحادث. وبعد أن أدرك أحد الجيران وجود شخص عالق داخل الشاحنة، سارع السكان إلى مساعدته.

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وتمكن أحد الجيران من قطع حزام الأمان باستخدام سكين، قبل إخراج الشخص المحاصر من المركبة، حيث شوهد بعد إنقاذه وهو يسير ممسكًا ببطنه.

وقال شهود إن صوت سقوط الشجرة كان قويًا إلى درجة جعلتهم يعتقدون في البداية أن شجرة سقطت على أحد المنازل، ووصف أحدهم الصوت بأنه يشبه الانفجار.

كما تسببت الشجرة في إسقاط خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع عن عدد من المنازل في المنطقة. وأكدت «أمازون» أن سائقي خدمات التوصيل بخير، معربة عن امتنانها لكل من ساهم في الاستجابة للحادث.