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متفرقات

فيل بري يندفع نحو مجموعة أشخاص داخل حقل أرز في الهند.. ماذا حدث؟

Lebanon 24
11-08-2026 | 12:00
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فيل بري يندفع نحو مجموعة أشخاص داخل حقل أرز في الهند.. ماذا حدث؟
فيل بري يندفع نحو مجموعة أشخاص داخل حقل أرز في الهند.. ماذا حدث؟ photos 0
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شهد أحد حقول الأرز في الهند مواجهة خطرة بين فيل بري ومجموعة من الأشخاص، بعدما حاولوا إبعاده باستخدام المصابيح النارية، قبل أن يندفع الحيوان نحوهم بشكل مفاجئ، ما دفعهم إلى الفرار.

وأظهر مقطع مصور الفيل وهو يتحرك وسط الوحل الذي يصل إلى مستوى الركبة، بينما كان الأشخاص يلوحون بالمصابيح لإخافته. إلا أن الحيوان اندفع باتجاههم، وبدا وكأنه يدوس بعضهم أثناء محاولتهم الهرب.

وشارك الدكتور بي إم داكاتي، السكرتير الخاص لرئيس وزراء ولاية أوتاراخاند، المقطع، موضحًا أن الأفيال قادرة على التحرك بسرعة كبيرة حتى في الأراضي الموحلة، بفضل أقدامها العريضة التي تساعدها على توزيع وزنها على الأرض الرخوة.

وحذر داكاتي من محاولة إخافة الأفيال بالصراخ أو الأضواء أو المفرقعات، إذ قد يدفعها ذلك إلى الشعور بالخطر والتصرف بشكل دفاعي.

ونصح عند مواجهة فيل بري بالابتعاد عنه وترك مساحة كافية لحركته، مع تجنب محاصرته أو قطع طريق هروبه، مؤكدًا أن مظهره البطيء لا يعني عدم قدرته على الانطلاق بسرعة عند شعوره بالتهديد.

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Des agriculteurs ont tenté de chasser un couple d’éléphants avec des torches enflammées. Mauvaise idée : au lieu de fuir, les animaux se sont énervés et la situation a rapidement dégénéré. 🐘🔥😳

📍 Face à plusieurs tonnes de colère, mieux vaut ne jamais jouer avec le feu.… pic.twitter.com/lvA8iRVQXV

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