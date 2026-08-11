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برجك اليوم

Lebanon 24
11-08-2026 | 23:00
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الحمل.
قد تشعر اليوم بأن الوقت مناسب لاتخاذ خطوة طال انتظارها، خصوصًا على الصعيد المهني. لا تتردد في طرح أفكارك أو التحدث عن طموحاتك، فقد تجد دعمًا من شخص لم تكن تتوقعه.
الثور
يميل يومك إلى الاستقرار، وقد تحصل على فرصة تساعدك على تحسين وضعك المالي أو إعادة ترتيب بعض التزاماتك. ركز على التفاصيل ولا تتسرع في اتخاذ قرار يتعلق بالمال.
الجوزاء
قد تصلك أخبار أو معلومات تدفعك إلى إعادة النظر في إحدى خططك. قدرتك على التواصل ستكون مفتاحًا مهمًا لتجاوز أي ارتباك، فلا تتردد في السؤال عن الأمور التي تبدو غير واضحة.
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السرطان
يبدو أنك بحاجة إلى الابتعاد قليلًا عن الضغوط والتفكير في احتياجاتك الشخصية. لا تحمّل نفسك مسؤوليات إضافية إذا كنت تشعر بالإرهاق.
الأسد
تتمتع بحضور قوي اليوم، وقد تلفت الأنظار في محيط العمل أو خلال اجتماع مهم. استغل ثقتك بنفسك لإثبات قدراتك، لكن تجنب الدخول في منافسة غير ضرورية مع الآخرين.
العذراء
قد تجد نفسك أمام بعض التفاصيل التي تحتاج إلى إعادة تنظيم، سواء في العمل أو في حياتك الشخصية. لا تحاول إنجاز كل شيء في وقت واحد، بل رتّب أولوياتك خطوة بخطوة.
الميزان
قد يحمل اليوم فكرة جديدة أو عرضًا يدفعك إلى التفكير في تغيير مهني أو شخصي. لا تتخذ قرارًا سريعًا، لكن لا ترفض التغيير لمجرد أنه غير مألوف.
العقرب
قد تكتشف اليوم حقيقة كانت غائبة عنك، أو تفهم موقفًا بطريقة مختلفة عما كنت تعتقد. حافظ على هدوئك ولا تتسرع في إطلاق الأحكام.
القوس
تدفعك أجواء اليوم إلى التفكير بصورة أكبر في المستقبل، وقد تبدأ في وضع خطة جديدة لتحقيق هدف مهني أو شخصي.
الجدي
قد تجد نفسك أمام قرار يحتاج إلى الحسم، خصوصًا في مجال العمل أو العلاقات المهنية. ثق بخبرتك، لكن لا تتجاهل النصائح التي يقدمها لك الأشخاص الموثوقون.
الدلو
تبدو أكثر استعدادًا لتجربة شيء مختلف، وقد تظهر أمامك فرصة مرتبطة بالعمل أو التعلم أو السفر. لا تسمح للخوف من المجهول بأن يمنعك من استكشاف إمكانات جديدة.
الحوت
قد يكون اليوم مناسبًا للتخلص من أمر استنزف طاقتك خلال الفترة الماضية. حاول ألا تعود إلى مواقف انتهت لمجرد الحنين إليها، وركز على ما يمكن أن يمنحك الاستقرار في المرحلة المقبلة.
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