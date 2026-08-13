تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

منوعات

حقنة "مونجارو" تُنهي حياة ابنة الـ19 عامًا.. ماذا حدث؟

Lebanon 24
13-08-2026 | 02:03
A-
A+
حقنة مونجارو تُنهي حياة ابنة الـ19 عامًا.. ماذا حدث؟
حقنة مونجارو تُنهي حياة ابنة الـ19 عامًا.. ماذا حدث؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

توفيت الطالبة المصرية جوزفين نصر، البالغة من العمر 19 عامًا، داخل سكنها الجامعي في لندن، بعد تعرضها لاضطراب حاد في نظم القلب عقب استخدام عقار «مونجارو» (Mounjaro) المخصص لعلاج السكري وإنقاص الوزن.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام مصرية، شعرت جوزفين بوعكة صحية مفاجئة بعد نحو ساعتين من تناولها العقار، وأصيبت بغثيان شديد ورغبة في القيء، قبل أن تتدهور حالتها بصورة مفاجئة.

بعد شعورها بالتعب، تواصلت جوزفين مع أفراد عائلتها وأبلغتهم بتدهور حالتها. وعلى الفور، طلبت والدتها إرسال ممرضة إلى مقر إقامتها لتزويدها بالسوائل، فيما حاولت شقيقتها التواصل مع أمن الجامعة للاطمئنان عليها.

وعندما وصلت الممرضة برفقة أفراد الأمن إلى شقة الطالبة، لم يتلقوا أي استجابة رغم طرق الباب مرات عدة، ما دفعهم إلى الدخول، حيث عثروا عليها ممددة على أرضية الحمام من دون حراك. واستُدعيت خدمات الطوارئ، لكن المسعفين أعلنوا وفاتها في المكان.

التحقيقات تكشف تفاصيل صحية

 
Advertisement

عثرت الشرطة البريطانية في موقع الحادث على عبوة فارغة من عقار «تيرزيباتيد»، وهو المادة الفعالة في «مونجارو»، بينما أظهرت التحقيقات أن الطالبة حصلت على وصفة الدواء من طبيب في الولايات المتحدة خلال صيف عام 2025.

وأشارت نتائج الفحوصات إلى أن مؤشر كتلة جسمها كان يدل على زيادة في الوزن، وليس السمنة المفرطة.

كما كشف فحص ما بعد الوفاة عن إصابتها بحالة قلبية خلقية تُعرف باسم «الجسر العضلي القلبي» (Myocardial Bridging)، وهي حالة يمر فيها جزء من أحد شرايين القلب داخل عضلة القلب، وقد تؤثر في بعض الحالات على تدفق الدم أو انتظام ضربات القلب.

وأفادت النتائج بوجود اضطراب في مستوى السكر واختلال في توازن الأملاح، وهي عوامل يمكن أن تؤثر بدورها في انتظام ضربات القلب.

تحذيرات من استخدام أدوية إنقاص الوزن دون إشراف

 

أعادت وفاة الطالبة تسليط الضوء على مخاطر استخدام أدوية إنقاص الوزن من دون تقييم طبي شامل، إذ يعتمد اختيار الدواء والجرعة المناسبة على الحالة الصحية لكل شخص وتاريخه المرضي والأدوية التي يتناولها.

وحذر استشاري أمراض القلب جمال شعبان من التعامل مع هذه الأدوية باعتبارها حلولًا تجميلية سريعة، مشيرًا إلى أنها قد تسبب آثارًا جانبية تشمل الغثيان والقيء وآلام البطن، إلى جانب أعراض أخرى قد تختلف حدتها من شخص إلى آخر.

وأوضح أن «تيرزيباتيد» طُوّر أساسًا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني، قبل أن يثبت فعاليته في علاج السمنة وإنقاص الوزن.

وشدد على ضرورة أن يتم استخدام هذه الأدوية بجرعات يحددها الطبيب وبعد تقييم الحالة الصحية بشكل دقيق، محذرًا من اللجوء إليها بصورة عشوائية لتجنب مضاعفات صحية محتملة.

مواضيع ذات صلة
حادث ATV ينهي حياة ابنة الـ20 سنة
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف مادي يتحول إلى مأساة: أب ينهي حياة ابنه في العراق
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
سرطان "شرس" ينهي حياة أحد أبرز الرياضيين
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة أسرية في القاهرة: فتاة تنهي حياة والدها المسن وتدعي وفاته طبيعيا
lebanon 24
Lebanon24
13/08/2026 13:15:18 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البريطانية

البريطاني

المصرية

السكري

الجسر

مصرية

جوزف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
06:03 | 2026-08-13
Lebanon24
04:55 | 2026-08-13
Lebanon24
04:00 | 2026-08-13
Lebanon24
23:26 | 2026-08-12
Lebanon24
23:19 | 2026-08-12
Lebanon24
22:33 | 2026-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24