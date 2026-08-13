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متفرقات

سرقة تنتهي بمأساة.. مصرع مسنة دهسًا بعد خطف حقيبتها

Lebanon 24
13-08-2026 | 12:53
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سرقة تنتهي بمأساة.. مصرع مسنة دهسًا بعد خطف حقيبتها
سرقة تنتهي بمأساة.. مصرع مسنة دهسًا بعد خطف حقيبتها photos 0
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أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش شابًا يبلغ من العمر 18 عامًا، للاشتباه في تورطه في سرقة باستعمال العنف، تسببت في وفاة سيدة مسنة بمدينة مراكش المغربية.

وبحسب مصادر أمنية محلية، أقدم المشتبه به على خطف حقيبة الضحية أثناء استقلالها دراجة نارية برفقة ابنها، ما أدى إلى اختلال توازنها وسقوطها على الطريق.

وبالتزامن مع سقوطها، مرت سيارة بالمكان، قبل أن تدهس السيدة، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأسفرت التحريات الأمنية عن تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه، إلى جانب حجز الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة.

وتم وضع الشاب تحت الحراسة النظرية، على ذمة البحث القضائي الذي يجري بإشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

في المقابل، تتواصل الأبحاث لتحديد هوية سائق السيارة التي دهست الضحية وتوقيفه، تمهيدًا لإخضاعه للتحقيق.

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