المؤبد لسائق اقتحم صالون أظافر.. وهذا ما فعله لحظة معرفة مصيره!

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وبحسب "People"، أدانت هيئة محلفين شوالي في حزيران بأربع تهم قتل من الدرجة الثانية وجرائم أخرى، على خلفية الحادث الذي وقع في 28 حزيران 2024 داخل صالون "Hawaii Nail & Spa" في .وقُتل في الحادث صاحب الصالون تشن، والموظفتان يان شو ومايزي ، إضافة إلى إميليا رينهاك، وهي زبونة كانت أيضاً شرطية في نيويورك خارج دوامها.وقال في ريموند تيرني إن شوالي شرب حتى تجاوزت نسبة في دمه ضعف الحد القانوني، ثم قاد سيارة رباعية الدفع وقطع 4 إشارات توقف وتجاوز إشارة حمراء، قبل أن يصدم مركبته داخل غرفة مليئة بالناس.ووفق المدعين، كان شوالي يقود بسرعة 78 ميلاً في الساعة عندما اندفعت سيارته واصطدمت بالصالون. ووصف شهود مكان الحادث كأنه تعرض لانفجار.وبعد إخراجه من السيارة، نُقل شوالي إلى المستشفى، حيث قالت السلطات إنه بدا مخموراً. وأظهر تحليل لاحق أن نسبة الكحول في دمه بلغت 0.17%، مقارنة بالحد القانوني البالغ 0.08%.وقال الادعاء إن شوالي كان قد اشترى في اليوم نفسه زجاجتين من مشروب كحولي من متجر قريب، وعثر المحققون لاحقاً على زجاجتين فارغتين وأخرى غير مفتوحة داخل سيارته، إضافة إلى زجاجة فارغة في غرفته في نزل كان يقيم فيه.وخلال جلسة الحكم، قال شوالي لعائلات الضحايا: " جداً وآمل أن تسامحوني". لكن الادعاء اعتبره غير نادم، بعدما وجّه إشارة مسيئة لأحد المصورين داخل المحكمة.وقال كارل رينهاك، زوج الضحية إميليا رينهاك، إن معرفة أن شوالي "سيموت خلف القضبان" هي العزاء الوحيد للعائلة. أما زوجة صاحب الصالون، فأكدت في بيان أن أي حكم لا يمكن أن يعيد زوجها، ولا أي تعويض يمكن أن يعيد لأطفالها والدهم.