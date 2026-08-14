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منوعات

بعد انفصال شفرة من المحرك.. راكب كاد يُسحب من نافذة طائرة

Lebanon 24
14-08-2026 | 08:46
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بعد انفصال شفرة من المحرك.. راكب كاد يُسحب من نافذة طائرة
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كاد راكب يبلغ 61 عامًا أن يُسحب من نافذة طائرة تابعة لشركة "رايان إير"، بعدما اخترقتها شظايا إثر انفصال شفرة من مروحة أحد محركاتها، وفق تقرير أولي للمجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل.

وكانت طائرة "بوينغ 737" في رحلة من سالونيك اليونانية إلى ميمينغن الألمانية، قبل أن تضطر للعودة والهبوط اضطراريًا بعد دقائق من الإقلاع.

وأوضح التقرير أن الراكب، الذي كان يجلس في الصف 11، علق جزئيًا في النافذة المحطمة، قبل أن يساعده ركاب على العودة إلى المقصورة. وتلقى العلاج من طبيب كان على متن الطائرة، فيما قدمت إحدى المضيفات حقيبة إسعافات أولية.

وبعد نحو 7 دقائق ونصف من الإقلاع، تلقى الطياران تحذيرًا من ارتفاع اهتزازات المحرك، قبل أن تشتد بعد دقيقتين ويُسمع دوي قوي.

وأظهر التحقيق الأولي انفصال إحدى شفرات مروحة المحرك الثاني، من طراز "CFM-56"، ما أدى إلى تناثر شظايا حطمت نافذة الصف 11 وألحقت أضرارًا بالطائرة.

وكشف فحص الشفرة وجود آثار إجهاد تدريجي قرب حافتها الخلفية، فيما عُثر على بقايا طيور داخل المحرك، من دون حسم صلة ذلك بالحادث.

وتتعارض النتائج الأولية مع تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي لـ"رايان إير" مايكل أوليري، الذي نفى خروج أي راكب من النافذة ووصف التقارير بأنها مبالغ فيها. وانتقدت رئيسة المجلس تصريحاته، مؤكدة أن التحقيق لا يزال مستمرًا.

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على متن الطائرة

مجلس الوطني

اليونانية

الألمانية

بوينغ 737

✨ الخلف

اليونان

مايكل

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