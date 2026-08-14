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منوعات

عاصفة برد مفاجئة تقتحم حفل زفاف...هذا ما حصل

Lebanon 24
14-08-2026 | 16:00
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عاصفة برد مفاجئة تقتحم حفل زفاف...هذا ما حصل
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كادت عاصفة بَرَد مفاجئة أن تفسد حفل زفاف عروسين في مقاطعة يافاباي بولاية أريزونا الأميركية، بعدما اجتاحت المنطقة عقب انتهاء مراسم الزواج، ما دفع العروسين والمدعوين إلى البحث سريعاً عن أماكن آمنة للاحتماء.

وبحسب مقطع فيديو نشرته «Storyful»، كان العروسان قد أتما مراسم زفافهما في 8 آب، وكان الضيوف يستعدون لحفل الاستقبال في الهواء الطلق بمدينة ديوي-هامبولت، قبل أن تبدأ حبات البَرَد الكبيرة بالتساقط بغزارة.

وأظهر الفيديو خلو الطاولات والكراسي من المدعوين، بعدما تجمع عدد منهم تحت خيام صغيرة للحماية من العاصفة، بينما اضطر آخرون إلى استخدام ما توفر لهم من وسائل، من بينها غطاء سلة مهملات، لحماية رؤوسهم من حبات البَرَد.

وقالت سكايلا هيغينز، التي وثقت المشاهد، إن العروسين تمكنا من الوصول إلى سيارة دفع رباعي قريبة والاحتماء بداخلها.

وأوضحت أن العاصفة استمرت نحو 45 دقيقة، وأسفرت عن ابتلال المدعوين وتضرر موقع الحفل وتدمير جزء من تجهيزاته وزيناته.

وأظهرت مشاهد لاحقة حجم الأضرار التي خلفتها العاصفة في المنطقة، بما في ذلك سقوط الأشجار وتضرر الممتلكات، فيما تحولت لحظات الاحتفال بالزفاف إلى سباق للبحث عن مأوى من الطقس العنيف.

 

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