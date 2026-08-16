"يوتيوب" أنقذ أمّاً من الاختناق.. طفلتها تدخلت في اللحظة الحاسمة

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وبحسب "People"، كانت كريسبو، البالغة 42 عاماً، تتناول المثلجات التي تحتوي على قطع فراولة مجمدة، عندما علقت قطعة في حلقها ومنعتها من التنفس. وقالت إنها نهضت من على الأريكة محاولة السعال لإخراجها، لكنها لم تتمكن من ذلك.وكانت ابنتها ، البالغة 9 سنوات، تراقب ما يحدث، وعندما أدركت أن والدتها تختنق، سارعت إليها ونفذت مناورة "هايمليش" لمساعدتها على التنفس.وقالت الأم إن اللحظة كانت مرعبة، لأنها لم تكن تعرف كيف تشرح لطفليها أن شيئاً عالقاً في حلقها. وأضافت أن الأمر استمر أكثر من دقيقة بقليل، لكنه بدا وكأنه "أبدية".وبعد انتهاء الخطر، سألت كريسبو ابنتها كيف عرفت ما يجب فعله. فأجابتها إيزابيلا بأنها تعلمت ذلك من " "، وهو ما فاجأ الأم، لأنها كانت تطلب منها عادة التوقف عن مشاهدة المقاطع.وقالت كريسبو إن التفكير بما كان سيحدث لو لم تعرف ابنتها كيف تتصرف أمر مخيف، مضيفة أنها ممتنة لأن إيزابيلا تدخلت في الوقت المناسب.أما الطفلة، فقالت إنها شعرت بالهدوء وكانت تعرف ما يجب فعله، موضحة أنها ضغطت على بطن والدتها لمساعدتها على التنفس بعدما شاهدت الطريقة على وسائل التواصل.وبحسب الأم، ضغطت إيزابيلا على بطنها 3 أو 4 مرات، وفي إحدى المحاولات شعرت بأن قطعة الفراولة تحركت، ثم تمكنت من التنفس والسعال وإخراجها.وقالت كريسبو إنها فخورة جداً بابنتها، ووصفت ما فعلته بأنه لا يُصدق، داعية الأهالي إلى التحدث مع أطفالهم عن كيفية التصرف في حالات الاختناق، وعدم الاستسلام للهلع عند وقوع مثل هذه المواقف.