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برجك اليوم

Lebanon 24
16-08-2026 | 23:00
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الحمل
قد تبدأ يومك بطاقة قوية ورغبة في إنجاز الكثير من المهام، لكن حاول ألا تتسرع في اتخاذ القرارات. مهنيًا، قد تحصل على فرصة لإثبات قدراتك أو تحمل مسؤولية جديدة. ماليًا، انتبه إلى المصروفات غير الضرورية. عاطفيًا، الحوار الهادئ يساعدك على تجاوز أي سوء تفاهم مع الشريك.
الثور
تحتاج إلى بعض الهدوء قبل حسم قرار يشغل تفكيرك منذ فترة. مهنيًا، قد تتقدم خطوة في مشروع أو مهمة تحتاج إلى الصبر والمتابعة. ماليًا، تبدو الأمور مستقرة إذا تجنبت الإنفاق العشوائي. عاطفيًا، قد تشعر بحاجة أكبر إلى الأمان والاهتمام من الشريك.
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الجوزاء
يوم نشط يحمل لك أخبارًا أو اتصالات قد تفتح أمامك بابًا جديدًا. مهنيًا، قدرتك على التواصل والإقناع ستكون في صالحك، وقد تنجح في الحصول على دعم لفكرة تطرحها. عاطفيًا، قد تبدأ محادثة مهمة مع شخص يثير اهتمامك، بينما يعيش المرتبطون أجواء أكثر قربًا.
السرطان
حاول ألا تسمح للضغوط المحيطة بك بالتأثير في قراراتك. مهنيًا، قد تواجه بعض التفاصيل المربكة، لكنك قادر على حلها إذا تعاملت معها خطوة بخطوة. ماليًا، تجنب المخاطرة. عاطفيًا، لا تجعل الحساسية الزائدة تدفعك إلى تفسير تصرفات الشريك بطريقة سلبية.
الأسد
تبدو في موقع قوي اليوم، وقد تلاحظ اهتمامًا أكبر بآرائك ومجهودك. مهنيًا، فرصة مهمة قد تقترب منك، خصوصًا إذا كنت تسعى إلى تغيير أو تطوير في مسارك. ماليًا، هناك إمكانية لتحسن تدريجي. عاطفيًا، حضورك اللافت قد يجذب اهتمام شخص جديد، بينما قد تشهد العلاقة الحالية لحظة رومانسية مميزة.
العذراء
قد يكون يومك مليئًا بالتفاصيل، لذلك حاول تنظيم وقتك وعدم تحميل نفسك أكثر مما تستطيع. مهنيًا، الدقة ستكون مفتاح نجاحك، وقد تتمكن من إصلاح خطأ سابق. ماليًا، راجع حساباتك جيدًا. عاطفيًا، لا تبالغ في تحليل تصرفات الطرف الآخر، فالبساطة والوضوح أفضل لك اليوم.
الميزان
تبحث عن التوازن بين حياتك المهنية والشخصية، وقد تنجح في تحقيق ذلك إذا وضعت حدودًا واضحة. مهنيًا، يمكن أن تحصل على مساعدة من شخص لم تتوقع دعمه. ماليًا، قد تظهر فرصة لتحسين دخلك. عاطفيًا، الوقت مناسب لمصارحة الشريك بما يشغل بالك وإنهاء حالة من التوتر.
العقرب
تمتلك اليوم إصرارًا قويًا على الوصول إلى هدف معين. مهنيًا، قد تنجح في حسم موضوع كان معلقًا، لكن تجنب الدخول في صراعات مع الزملاء. ماليًا، لا تتخذ قرارًا سريعًا بشأن استثمار أو شراء كبير. عاطفيًا، حاول إظهار مشاعرك بدلًا من إخفائها خلف الصمت أو الغموض.
القوس
يحمل اليوم حركة وتغييرًا بعد فترة من الروتين. مهنيًا، قد تحصل على فرصة للتواصل مع شخص يساعدك في تحقيق هدف مهم. ماليًا، قد تتحسن بعض الأمور تدريجيًا. عاطفيًا، الأجواء مناسبة للخروج وقضاء وقت ممتع مع الشريك، أما غير المرتبط فقد يلتقي شخصًا يثير فضوله.
الجدي
قد تشعر أن الوقت حان لاتخاذ خطوة عملية بدلًا من الاستمرار في التخطيط. مهنيًا، جهودك السابقة قد تبدأ بإعطاء نتائج ملموسة، وربما تحصل على تقدير أو دعم من المسؤولين. ماليًا، حاول الحفاظ على استقرارك وعدم التوسع في الالتزامات. عاطفيًا، تحتاج إلى منح الشريك مزيدًا من الاهتمام.
الدلو
قد تنشغل اليوم بفكرة جديدة أو مشروع ترغب في تطويره. مهنيًا، لا تخف من طرح أفكارك، فقد تجد من يدعمك بطريقة غير متوقعة. ماليًا، حاول الابتعاد عن القرارات التي تعتمد على المخاطرة. عاطفيًا، قد تحتاج إلى كسر الروتين وإضافة بعض التجديد إلى علاقتك.
الحوت
تحتاج إلى الاستماع إلى حدسك، لكن مع الاستناد إلى الحقائق قبل اتخاذ القرارات. مهنيًا، قد تتمكن من إنهاء مهمة كانت تسبب لك ضغطًا، ما يمنحك شعورًا بالراحة. ماليًا، تجنب تقديم وعود أو التزامات مالية غير ضرورية. عاطفيًا، قد يحمل اليوم فرصة للتقارب وإنهاء خلاف قديم مع الشريك.
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