بعد عملية لإزالة كيس دهني من عينها.. وفاة سيدة داخل مستشفى حكومي

فتحت في تحقيقًا في وفاة سيدة تبلغ 45 عامًا داخل في باب الشعرية، عقب خضوعها لجراحة محدودة لإزالة كيس دهني من .

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وتعود الواقعة إلى بلاغ تقدم به شقيق المتوفاة، 39 عامًا، اتهم فيه إدارة المستشفى والفريق الطبي بالتقصير والإهمال، مشيرًا إلى أن شقيقته تعرضت لتدهور مفاجئ عقب انتهاء العملية.

وبحسب أقواله، اصطحب شقيقته إلى قسم التجميل لإزالة كيس دهني من عينها اليمنى، قبل أن تتدهور حالتها الصحية بشكل حاد، ما استدعى نقلها إلى العناية المركزة، لكنها فارقت الحياة بعد وقت قصير.

وحررت محضرًا بالواقعة، فيما نُقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف ، التي أمرت بتشريحه وإعداد تقرير طبي لتحديد سبب الوفاة، والتحقق من وجود أي خطأ أو تقصير طبي.

ومن المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق والتقرير الطبي مدى وجود مسؤولية جنائية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته.