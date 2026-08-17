مشادة كلامية تنتهي بمأساة.. كلب يهاجم رجلًا حتى الموت!

فتحت الشرطة تحقيقًا في وفاة رجل يبلغ 55 عامًا، متأثرًا بإصابات خطيرة جراء عضة كلب خلال مشادة وقعت في مدينة ويكفيلد، فيما أوقفت السلطات مالك الحيوان للاشتباه بتورطه في الحادث.

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وبحسب صحيفة "إندبندنت"، تلقت شرطة غرب يوركشاير بلاغات عن مشادة كلامية على ممر تابع لخط سكة حديد قديم قرب شارع "بلاكر لين" في منطقة "كالدر غروف".

وأصيب الرجل بجروح بالغة خلال الواقعة، ونُقل إلى المستشفى بحالة حرجة، قبل أن تتدهور حالته ويفارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وأوقفت الشرطة رجلًا للاشتباه بارتكاب جريمة قتل، إضافة إلى الاشتباه في ترك كلب مصنف ضمن الحيوانات الخطرة دون السيطرة عليه في مكان عام، ما أدى إلى إصابة الرجل.

وصادرت السلطات الكلب، الذي يُعتقد أنه شارك في الهجوم، وتبين أنه من فصيلة الألماني.





ولا يزال المشتبه به قيد الاحتجاز، فيما يواصل المحققون جمع الأدلة والاستماع إلى الشهود.

ودعت الشرطة كل من كان في موقع الحادث أو شاهد المشادة إلى التواصل معها، مع تركيز خاص على امرأتين ساعدتا الرجل المصاب قبل وصول الشرطة، إحداهما تُدعى " "، إذ قد تساعد إفادتهما في توضيح ملابسات الواقعة.