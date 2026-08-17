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برجك اليوم

Lebanon 24
17-08-2026 | 23:00
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الحمل
يبدأ يومك بخبر سعيد قد يصلك من صديق مقرب أو شخص عزيز على قلبك، ما يمنحك دفعة إيجابية خلال الساعات الأولى.
الثور
قد يحمل اليوم انفراجة طال انتظارها، إلى جانب مجموعة من المفاجآت التي تضفي أجواء إيجابية على يومك.
الجوزاء
تجد نفسك أمام مجموعة من القرارات المهمة التي قد تؤثر في المرحلة المقبلة. وقد يبدأ اليوم ببعض الصعوبات أو الحيرة، لكن اتخاذ القرار المناسب يساعدك على تجاوزها.
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السرطان
حاول عدم الإفراط في تناول المكملات أو الفيتامينات من دون حاجة أو توجيه مناسب.
الأسد
يبدأ يومك بطاقة عالية وحيوية واضحة، ما يساعدك على إنجاز عدد كبير من المهام والمسؤوليات.
العذراء
قد تشعر ببعض الانزعاج المرتبط بالأسنان أو تفكر في زيارة طبيب الأسنان، لكن الأجواء تتحسن تدريجياً خلال اليوم.
الميزان
قد تصلك رسالة تكشف لك بعض الحقائق التي كنت تنتظر معرفتها منذ فترة، لكن ليس من الضروري أن تسير بقية أحداث اليوم بالطريقة التي تتوقعها.
العقرب
اهتم بمظهرك اليوم، خصوصاً خلال ساعات الصباح، فقد تلتقي بشخص مهم أو قريب منك وتتمنى أن تترك لديه انطباعاً جيداً.
القوس
تبدأ يومك بطاقة وحيوية لافتة تنعكس بشكل واضح على أدائك في العمل، وتساعدك على التعامل مع المهام بثقة وحماس.
الجدي
قد تشعر ببعض التشتت على الصعيد المهني، لذلك من الأفضل إعادة ترتيب مهامك ووضع قائمة واضحة بالأولويات حتى لا تتراكم المسؤوليات.
الدلو
تمر بمرحلة من التوتر بسبب تغيرات كبيرة تحدث في حياتك، ومن الطبيعي أن تشعر ببعض القلق، لكن احرص على ألا يؤثر ذلك في أدائك المهني.
الحوت
قد يطلب منك أحد الأشخاص مساعدته في حل مشكلة تسبب له الكثير من القلق، لكن حاول ألا تنقل هذا التوتر إلى حياتك الخاصة أو عملك.
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منذ فترة

العذراء

العقرب

الحوت

الأسد

الجوز

القوس

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