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برجك اليوم

Lebanon 24
18-08-2026 | 23:00
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 الحمل
تشعر ببعض التراجع في حماسك تجاه العمل أو بعدم الالتزام بالمهام المطلوبة منك. حاول تنظيم وقتك والتحدث بوضوح مع المسؤولين عنك لتجنب تراكم المشكلات.
الثور
تبدو أجواء العمل أكثر انسجاماً، وتجد أن التعاون مع الزملاء يساعدك على إنجاز المهام بصورة أسرع. استغل طاقتك الإيجابية في الأعمال الجماعية والمشروعات المشتركة.
الجوزاء
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قد تواجه مواقف صعبة تختبر قدرتك على اتخاذ القرارات، لكن ثقتك بنفسك ستساعدك على تجاوزها. تعامل مع مشكلات العمل بهدوء وابحث عن حلول عملية بدلاً من الاستسلام للضغط.
السرطان
 تميل اليوم إلى العمل في أجواء هادئة، وقد يساعدك التركيز على ترتيب أولوياتك وإنهاء المهام المؤجلة.
 قد تشهد طريقة عملك أو تعاملك مع بعض الاستثمارات تغيراً ملحوظاً، وربما تقودك هذه التحولات إلى نتائج مهمة. تعامل مع المستجدات بوعي ولا تتسرع في اتخاذ القرارات.
 تبدو الأوضاع في العمل أكثر استقراراً، وقد تلاحظ تحسناً تدريجياً في وضعك المالي. استمر في تنظيم خطواتك ولا تتردد في الاستفادة من الفرص المتاحة.
الميزان
 لديك فرصة لتحويل بعض الأفكار والخطط التي طالما فكرت فيها إلى خطوات عملية. ثقتك وحماسك قد يجذبان أشخاصاً قادرين على مساعدتك في تحقيق أهدافك.
 تحتاج إلى قدر أكبر من المرونة في التعامل مع المحيطين بك. تجنب الدخول في صدامات بسبب اختلاف وجهات النظر، وحافظ على هدوئك حتى في المواقف المستفزة.
 قد تتعطل بعض الخطوات التي كنت تخطط لها دون سبب واضح، ما يدفعك إلى إعادة النظر في خطتك. لا تتمسك بمسار لم يعد مناسباً، وابحث عن بدائل أكثر مرونة.
الجدي
 تحتاج إلى العمل بروح الفريق وعدم التعامل مع الزملاء باعتبارهم منافسين. التعاون وتقاسم المسؤوليات سيكونان مفتاح نجاحك اليوم.
الدلو
 تشعر بقدر أكبر من الهدوء والثقة، وقد يلجأ إليك زملاء أو أصدقاء لطلب المساعدة. قدم الدعم لهم، لكن احرص في الوقت نفسه على عدم إهمال أهدافك الخاصة.
قد تواجه بعض الانتكاسات أو تشعر بأن الأمور لا تسير وفق توقعاتك، لكن لا تنظر إليها باعتبارها نهاية الطريق. استخدم التجربة لاكتشاف أخطائك وإعادة ترتيب خطواتك.
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