غزالة تقتحم حفل زفاف في فلوريدا...إليكم ما حصل

Advertisement

شهد حفل زفاف في جزر كيز بالولايات المتحدة لحظة طريفة وغير متوقعة، بعدما اقتحمت غزالة مراسم الزفاف وانشغلت بالتهام باقات الزهور، لتتحول سريعاً إلى أبرز ضيوف الحفل.وكانت العروس إستيلا كيرك وعريسها غافين غاثري يتبادلان عهود الزواج في حفل أقيم على الشاطئ في منتجع «ليتل بالم آيلاند» يوم السبت 1 آب، بحضور نحو 25 من أفراد العائلة والأصدقاء، عندما ظهرت التي أطلق عليها اسم «روزي».وبحسب العروس، كانت مراسم الزواج قد وصلت إلى منتصفها تقريباً عندما بدأ الضيوف بالضحك، قبل أن يكتشف العروسان أن «روزي» تقف على بعد خطوات منهما، وتتناول إحدى تنسيقات الزهور الموضوعة على الأرض.وقالت كيرك إن العروسين لم يدركا في البداية سبب ضحك الحاضرين، لانشغالهما بالمراسم، قبل أن يكتشفا أن الغزالة «استقرت» في مكانها وبدأت تلتهم باقات الزهور بحماس.وأضافت أن الضيوف حاولوا الحفاظ على تركيزهم في مراسم الزواج، رغم انشغالهم بمراقبة الغزالة وهي تلتهم، على حد تعبيرها، «بعض أغلى زهور حفل الزفاف».وكانت «روزي» قد أقبلت على الزهور البيضاء المختلطة بالأغصان والنباتات، فيما حاول جد العروس إبعادها برفق وتشجيعها على التمهل، علماً أن إدارة المنتجع تنصح بعدم لمس الغزلان أو إطعامها حفاظاً على سلامتها.وسرعان ما تحولت الواقعة إلى مادة للضحك، إذ مازحت العروس قائلة إن «روزي» قررت أن تعتبر تنسيقات الزهور بوفيه الزفاف المثالي، وأنها فضّلت تجاوز مراسم الزواج والذهاب مباشرة إلى العشاء.ضيفة غير متوقعة حتى نهاية التصويرولم تنتهِ مغامرة الغزالة بانتهاء مراسم الزواج، إذ بقيت بالقرب من العروسين خلال جلسة التصوير على الشاطئ.وقالت كيرك إن «روزي» بقيت معهم أثناء التقاط الصور، وكانت مرتاحة إلى درجة أنها سمحت للعروسين بمداعبتها، قبل أن تغادر مع بدء هطول المطر، بعدما ظهرت في آخر صورة التقطها الزوجان.والتقط المصوران سيدني برلاند وليلي بلو صوراً ومقاطع فيديو للغزالة أثناء التهامها الزهور، وسرعان ما انتشرت المشاهد عبر ، وسط تعليقات ساخرة من المتابعين.وقالت برلاند إن ظهور «روزي» جعل يوم الزفاف أكثر تميزاً، معتبرة أن وجودها شكّل «ذكرى لطيفة» ستبقى مرتبطة بهذا اليوم.والغزالة من نوع Key deer هي سلالة مهددة بالانقراض من الغزلان ذات الذيل الأبيض، ولا توجد إلا في الأجزاء الجنوبية من جزر فلوريدا كيز، حيث تُعد من أبرز الحيوانات التي تميز المنطقة.