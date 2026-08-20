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متفرقات

حادث مأساوي.. وفاة 3 عمال بينهم أب ونجله

Lebanon 24
20-08-2026 | 09:10
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حادث مأساوي.. وفاة 3 عمال بينهم أب ونجله
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خيّم الحزن على قرية دموشيا بمحافظة بني سويف شمال صعيد مصر، اليوم الخميس، بعد وفاة 3 من أبنائها، بينهم أب ونجله، إثر سقوطهم من ارتفاع شاهق أثناء عملهم في أحد الأبراج السكنية.

وتلقى الأمن بلاغًا بسقوط عدد من العمال من سقالة داخل موقع البناء، فتوجهت الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف إلى المكان، ليتبين وفاة العمال الثلاثة متأثرين بإصاباتهم البالغة.

ونُقلت جثامين الضحايا إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي، فيما فرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول موقع الحادث، وبدأت معاينة المكان وجمع المعلومات لتحديد أسباب سقوط السقالة وملابسات الواقعة.

وحرر محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثامين بعد استكمال الإجراءات.

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