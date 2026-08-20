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متفرقات

اختارت الجواميس بدل الوظيفة.. شابة تحصد الربح والشهرة

Lebanon 24
20-08-2026 | 07:14
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اختارت الجواميس بدل الوظيفة.. شابة تحصد الربح والشهرة
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اختارت شابة تركية مسارًا مختلفًا عن الوظيفة الحكومية التي كانت تحلم بها، واتجهت إلى عالم تربية الجواميس في ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد، حيث نجحت في تحويل مشروعها الريفي إلى مصدر رزق وشهرة.

وتدير شفق إرأصلان، البالغة 30 عامًا، مزرعة في قرية «إنجيلي» تضم 17 جاموسًا، بعدما بدأت مشروعها عام 2022 بسبعة رؤوس فقط، بدعم ومنحة مالية من وزارة الزراعة والغابات التركية.

ومع توسع المشروع، اكتسبت إرأصلان لقب "راعية الجواميس"، كما حظيت قصتها باهتمام وسائل إعلام تركية، فيما لاقت تجربتها إشادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبيع الشابة منتجات مزرعتها من الحليب واللبن والزبدة لزبائن في عدد من الولايات التركية، لافتة إلى أن ارتفاع الطلب يدفعها أحيانًا إلى مواجهة صعوبة في توفير جميع الكميات المطلوبة.

وتقول إرأصلان إن شهرة مشروعها فاقت توقعاتها، فيما أصبحت الجواميس عنصرًا لافتًا في القرية، حتى إن بعض المارة يتوقفون لالتقاط الصور معها أثناء عملها.

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