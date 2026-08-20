صينيون ينتحلون صفة أطباء في مصر...إليكم التفاصيل

أعلنت والسكان إغلاق ثلاثة مراكز للعلاج الطبيعي والعلاج بالإبر ، وضبط عدد من الأشخاص الذين انتحلوا صفة أطباء وأخصائيين، بينهم مواطنون صينيون، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الطبية الخاصة في محافظات والإسماعيلية والجيزة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، إن الحملات تأتي في إطار جهودها لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المنظمة لتقديم الخدمات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين قد يشكل نشاطهم خطراً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفي القاهرة، تمكنت إدارة العلاج الحر من ضبط وإغلاق مركز Haiyan Chinese Health Care Center للعلاج الطبيعي، بمنطقة ميدان دجلة في المعادي، بسبب إدارته وتشغيله من دون التراخيص اللازمة. كما جرى ضبط إبر صينية وأعشاب مجهولة المصدر داخله.

وفي محافظة الإسماعيلية، أسفرت الحملة عن ضبط وإغلاق مركز للاستشفاء والعلاج الطبيعي في نطاق المجاورة السابعة، لعدم حصوله على الترخيص القانوني اللازم لمزاولة النشاط.

كما ضبطت الجهات المختصة سيدة صينية كانت تمارس أعمال الكشف الطبي داخل أحد المراكز، منتحلة صفة طبيبة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية. وعُثر كذلك على إبر صينية مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها، إلى جانب أدوات تُستخدم في الحجامة، وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.

وفي محافظة الجيزة، أغلقت الحملة مركزاً متخصصاً في العلاج بالإبر الصينية في منطقة الدقي، بسبب إدارته من دون التراخيص القانونية المطلوبة. كما ضُبط شخص يحمل الجنسية الصينية كان يدير المنشأة ويمارس أعمال العلاج الطبيعي منتحلاً صفة أخصائي علاج طبيعي، من دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة.

وأكدت وزارة الصحة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشددة على عدم التهاون مع المنشآت التي تقدم خدمات طبية من دون ترخيص، أو الأشخاص الذين ينتحلون صفات أعضاء الفريق الطبي أو يمارسون المهن الصحية بالمخالفة للقانون.