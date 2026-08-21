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رجل هرب من الشرطة وترك كلبه.. فأرشدهم الاخير إلى مكانه!

Lebanon 24
21-08-2026 | 10:17
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رجل هرب من الشرطة وترك كلبه.. فأرشدهم الاخير إلى مكانه!
رجل هرب من الشرطة وترك كلبه.. فأرشدهم الاخير إلى مكانه! photos 0
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تحول كلب رجل بريطاني إلى سبب في كشف مكانه، بعدما قاد الشرطة إلى منزله إثر فراره من دورية حاولت توقيفه بسبب قيادته سكوتر كهربائي بشكل غير قانوني على طريق عام.

وبحسب "People"، رصدت شرطة "Cheshire" تشارلز فوي، البالغ 41 عاماً، وهو يقود سكوتر كهربائياً في مدينة "Runcorn" البريطانية، بينما كان كلباه يركضان إلى جانبه. وعندما طلب منه عناصر الشرطة التوقف، فرّ من المكان.
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وخلال محاولة الهروب، تخلّف أحد الكلبين، وهو من نوع لابرادور، لأنه لم يتمكن من مجاراة سرعة السكوتر. عندها تبعت الشرطة الكلب، الذي قادها مباشرة إلى منزل صاحبه في شارع "Beaconsfield Road".

وأظهر مقطع نشرته الشرطة أحد العناصر وهو يتحدث بلطف إلى الكلب المتوتر، قبل أن يتبعه إلى المنزل. وبعد دخول الشرطة، عثرت على فوي مختبئاً في علية المنزل تحت قطع من مواد العزل.

وقضت المحكمة بسجن فوي 3 أشهر بعدما أدين بعدم التوقف للشرطة، والقيادة رغم منعه من ذلك، واستخدام مركبة من دون تأمين، ورفض تقديم اختبار مخدرات. كما مُنع من القيادة لمدة 4 سنوات و3 أشهر.

وليست هذه المرة الأولى التي يقود فيها كلب الشرطة إلى صاحبه، لكن في حالات أخرى كان الدور بطولياً. فقد سبق لكلب في الولايات المتحدة أن قاد الشرطة إلى مالكه المصاب بعد حادث سير، ما ساعد في إنقاذه وإنقاذ راكب آخر.
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