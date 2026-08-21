رجل هرب من الشرطة وترك كلبه.. فأرشدهم الاخير إلى مكانه!

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وبحسب "People"، رصدت شرطة "Cheshire" فوي، البالغ 41 عاماً، وهو يقود سكوتر كهربائياً في مدينة "Runcorn" ، بينما كان كلباه يركضان إلى جانبه. وعندما طلب منه عناصر الشرطة التوقف، فرّ من المكان.وخلال محاولة الهروب، تخلّف أحد الكلبين، وهو من نوع ، لأنه لم يتمكن من مجاراة سرعة السكوتر. عندها تبعت الشرطة الكلب، الذي قادها مباشرة إلى منزل صاحبه في شارع "Beaconsfield Road".وأظهر مقطع نشرته الشرطة أحد العناصر وهو يتحدث بلطف إلى الكلب المتوتر، قبل أن يتبعه إلى المنزل. وبعد دخول الشرطة، عثرت على فوي مختبئاً في علية المنزل تحت قطع من مواد العزل.وقضت المحكمة بسجن فوي 3 أشهر بعدما أدين بعدم التوقف للشرطة، والقيادة رغم منعه من ذلك، واستخدام مركبة من دون تأمين، ورفض تقديم اختبار مخدرات. كما مُنع من القيادة لمدة 4 سنوات و3 أشهر.وليست هذه المرة الأولى التي يقود فيها كلب الشرطة إلى صاحبه، لكن في حالات أخرى كان الدور بطولياً. فقد سبق لكلب في أن قاد الشرطة إلى مالكه المصاب بعد حادث سير، ما ساعد في إنقاذه وإنقاذ راكب آخر.