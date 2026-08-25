بسبب موقف سيارة.. سائق توصيل يعتدي على مسن (فيديو)

تحوّل خلاف على موقف للسيارات داخل محطة وقود في مدينة إلك غروف بولاية كاليفورنيا الأميركية إلى اعتداء على رجل مسن، بعدما وثقت كاميرات المراقبة سائق توصيل وهو يوجه إليه ضربة أسقطته أرضًا.
ووقعت الحادثة في 30 آذار الماضي، قبل أن يعود مقطع الاعتداء إلى الواجهة مؤخرًا وينتشر على نطاق واسع.
وبحسب شرطة إلك غروف، بدأ الخلاف بعدما أوقف الرجل سيارته في موقف كان السائق يرغب في استخدامه، قبل أن يتطور الشجار داخل المتجر التابع للمحطة.
وأظهرت التسجيلات السائق، تيرينس
ويلر (30 عامًا)، وهو يهدد الرجل قبل أن يوجه إليه ضربة على الرأس، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.
وقال محامي الضحية إن موكله كان قد توقف لشراء مشروب واستخدام دورة المياه، قبل أن يتعرض للاعتداء، مشيرًا إلى إصابته بارتجاج في الدماغ وآلام في الرقبة، ولا يزال يخضع للعلاج.
وسلّم ويلر نفسه للشرطة في اليوم نفسه، ووجهت إليه اتهامات بإساءة معاملة مسن والتهديد والاعتداء، على أن يمثل أمام المحكمة في 24 أيلول المقبل.
وأوضحت "أمازون" أن ويلر لم يكن موظفًا لديها، بل يعمل لدى شركة مستقلة متعاقدة معها لتوصيل الطرود. وأكدت أنه لم يعد مؤهلًا لتوصيل طرودها، فيما أنهت الشركة المتعاقدة عمله لاحقًا.
ورفع الضحية دعوى مدنية ضد السائق و"أمازون"، مطالبًا، وفق شبكة "CBS"، بتعويضات تصل إلى 10 ملايين دولار.