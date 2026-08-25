بسبب موقف سيارة.. سائق توصيل يعتدي على مسن (فيديو)

A 71-year-old man stops at an ARCO gas station to use the restroom and grab a drink. An Amazon driver decides he’s mad about a parking spot, follows him inside, and sucker punches him from behind as he’s trying to walk away - knocking him to the ground with a concussion. This… pic.twitter.com/9RSzpdfIUE — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) August 24, 2026 Advertisement

ووقعت الحادثة في 30 آذار الماضي، قبل أن يعود مقطع الاعتداء إلى الواجهة مؤخرًا وينتشر على نطاق واسع.وبحسب شرطة إلك غروف، بدأ الخلاف بعدما أوقف الرجل سيارته في موقف كان السائق يرغب في استخدامه، قبل أن يتطور الشجار داخل المتجر التابع للمحطة.وأظهرت التسجيلات السائق، ويلر (30 عامًا)، وهو يهدد الرجل قبل أن يوجه إليه ضربة على الرأس، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.وقال محامي الضحية إن موكله كان قد توقف لشراء مشروب واستخدام دورة المياه، قبل أن يتعرض للاعتداء، مشيرًا إلى إصابته بارتجاج في الدماغ وآلام في الرقبة، ولا يزال يخضع للعلاج.وسلّم ويلر نفسه للشرطة في اليوم نفسه، ووجهت إليه اتهامات بإساءة معاملة مسن والتهديد والاعتداء، على أن يمثل أمام المحكمة في 24 أيلول المقبل.وأوضحت "أمازون" أن ويلر لم يكن موظفًا لديها، بل يعمل لدى شركة مستقلة متعاقدة معها لتوصيل الطرود. وأكدت أنه لم يعد مؤهلًا لتوصيل طرودها، فيما أنهت الشركة المتعاقدة عمله لاحقًا.ورفع الضحية دعوى مدنية ضد السائق و"أمازون"، مطالبًا، وفق شبكة "CBS"، بتعويضات تصل إلى 10 ملايين دولار.