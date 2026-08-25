الحمل
قد تشعر اليوم بأن الوقت حان لاتخاذ خطوة طال انتظارها في العمل. لا تتردد في عرض أفكارك، فقد تجد دعمًا من شخص لم تتوقعه. كما قد تظهر أمامك فرصة لتولي مسؤولية جديدة أو المشاركة في مشروع يلفت الأنظار إلى قدراتك.
الثور
يوم مناسب لمراجعة الخطط المالية والمهنية. قد تحصل على خبر إيجابي يتعلق بعمل أو مبلغ مالي، لكن من الأفضل دراسة التفاصيل جيدًا قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
الجوزاء
التواصل هو مفتاح نجاحك اليوم. قد تدخل في نقاش مهم مع مسؤول أو زميل، وتساعدك قدرتك على التعبير عن
أفكارك في الوصول إلى نتيجة لصالحك. لا تتردد في طرح اقتراح جديد.
السرطان
قد تشعر بأن بعض المسؤوليات أصبحت أكبر من المعتاد، لكن تنظيم وقتك يساعدك على إنجازها. هناك احتمال لظهور فرصة جديدة، خصوصًا إذا كنت
تفكر في تغيير مهني.
الأسد
يوم قوي بالنسبة إليك، خاصة إذا كنت تسعى إلى إثبات نفسك أو الحصول على تقدير أفضل في العمل. قد تلفت الأنظار بإنجاز أو فكرة مميزة، وربما تجد فرصة للتفاوض حول أمر مهني مهم.
العذراء
مع بداية موسم برجك، قد تشعر برغبة قوية في إعادة ترتيب حياتك المهنية. يوم مناسب للتخطيط ووضع أهداف جديدة، وقد تكتشف أن إحدى الأفكار التي أجلتها سابقًا تستحق فرصة حقيقية.
الميزان
قد تجد نفسك أمام موقف يحتاج إلى الدبلوماسية. لا تدخل في مواجهة مباشرة، بل استخدم قدرتك على التفاوض للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف. فرصة مهنية قد تظهر من خلال شخص تعرفه.
العقرب
قد تشعر بأن طموحك أصبح أكبر من وضعك الحالي، وهذا قد يدفعك إلى التفكير في تغيير أو فرصة جديدة. لا تخف من خوض تجربة مختلفة إذا كانت مدروسة جيدًا.
القوس
يحمل اليوم حركة جيدة على الصعيد المهني، وقد تجد فرصة لتوسيع علاقاتك أو التواصل مع أشخاص يمكن أن يساعدوك في المستقبل
. فكرة مرتبطة بالسفر أو التعلم قد تبدأ في أخذ شكل أكثر جدية.
الجدي
التركيز مطلوب اليوم، خصوصًا إذا كنت تعمل على مشروع مهم أو تنتظر قرارًا من الإدارة. قد تظهر نتيجة لجهد سابق، وربما تحصل على تقدير أو فرصة تساعدك على التقدم.
الدلو
أفكارك مختلفة ومميزة، وقد تجد اليوم شخصًا مستعدًا للاستماع إليها. لا تتردد في تقديم اقتراحاتك، خصوصًا إذا كنت تعمل في مجال يعتمد على الإبداع والتواصل.
الحوت
قد تبدأ اليوم بطاقة مختلفة وتشعر بأن بعض الأمور التي كانت معقدة أصبحت أسهل. فرصة مهنية صغيرة قد تتحول إلى شيء أكبر إذا تعاملت معها بجدية.