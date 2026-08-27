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مأساة في إسبانيا.. مراهقون يعثرون على والديهم ميتين قرب حوض ساخن

Lebanon 24
27-08-2026 | 01:04
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مأساة في إسبانيا.. مراهقون يعثرون على والديهم ميتين قرب حوض ساخن
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عثر مراهقون على والديهم ميتين قرب حوض استحمام ساخن في عقار مستأجر خلال عطلة عائلية في إسبانيا، فيما فتحت السلطات تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.
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وبحسب "People"، أكدت قوات الحرس المدني الإسباني أن زوجين إيرلنديين، يبلغان 45 و50 عاماً، عُثر عليهما ميتين في بلدة "Cullera" الساحلية في فالنسيا، الأربعاء 26 آب.

وقالت السلطات إن أبناء الزوجين هم من اكتشفوا الجثتين، مشيرة إلى أن فرقة جرائم القتل تتولى التحقيق، من دون وجود مؤشرات ظاهرة إلى حصول عنف.

وذكرت صحيفة "The Times" البريطانية أن الزوجين عُثر عليهما قرب الحوض الساخن داخل عقار سكني في منطقة "Cap Blanc" في "Cullera". وبحسب التقرير، لاحظ المحققون آثار وخز ظاهرة على جسديهما، لكنهم أشاروا إلى أنها قد تكون مرتبطة بتعاطي مخدرات لا باعتداء، مع التأكيد أن التحقيق لم يحسم السبب بعد.

وقالت وزارة الخارجية الإيرلندية إنها على علم بالقضية وتقدم مساعدة قنصلية للمواطن الإيرلندي المعني، من دون التعليق على تفاصيل الحالات الفردية.

ونقلت وسائل إعلام إيرلندية عن متحدث باسم الحرس المدني قوله إن "لا شيء مستبعداً" في هذه المرحلة من التحقيق. وتم نقل أطفال الضحيتين إلى فندق في "Cullera"، حيث يُتوقع أن يجتمعوا بأقاربهم.

أما جثتا الزوجين، فنُقلتا إلى معهد الطب الشرعي في فالنسيا لإجراء تشريح وتحديد سبب الوفاة.

وتُعد "Cullera" بلدة ساحلية يبلغ عدد سكانها نحو 25 ألف نسمة، وتُقدمها مواقع السياحة الإسبانية كوجهة صيفية تجمع بين البلدة القديمة والشواطئ والمرافق الترفيهية الحديثة.
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