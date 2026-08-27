مضيفة طيران تسقط من الطابق 24.. وعائلتها تنتظر الحقيقة

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وبحسب "People"، شوهدت لوبتون، البالغة 50 عاماً، آخر مرة من قبل ابنة شقيقها هانا لوبتون صباح 17 آب، قبل أن تغادر في رحلة مخططة إلى هاواي. وتقول هانا إن عمتها كانت تحب هاواي، وإنها بقيت على تواصل مع أفراد العائلة خلال الرحلة، حتى أنها أرسلت صوراً لوشومها قبل ساعات من وفاتها.وفي 20 آب، عُثر على لوبتون ميتة في فندق في "Waikiki"، وأبلغت السلطات عائلتها بأنها توفيت على ما يبدو نتيجة سقوط من شرفة الطابق 24. لكن شرطة أكدت أن التحقيق لا يزال مستمراً، فيما لم يحدد الطبيب الشرعي حتى الآن سبب الوفاة وطريقتها رسمياً.وتقول هانا إن العائلة لا تعتقد أن ما حدث كان انتحاراً، وترجح أنه ربما كان حادثاً غريباً أو أن طرفاً آخر قد يكون متورطاً، لكنها تشدد على أن العائلة لا تزال تنتظر نتائج التحقيق والتقرير الكامل، الذي قد يستغرق أشهراً.وكانت لوبتون تعمل مضيفة طيران منذ نحو 3 عقود، معظمها مع شركة "Southwest". وتقول ابنة شقيقها إنها كانت ترى العمل في الطيران أسلوب حياة لا مجرد وظيفة، وكانت تحب التعرف إلى ثقافات الناس ومساعدتهم في رحلاتهم، سواء للسفر أو المناسبات أو حتى الجنازات.كما كان للراحلة دور كبير في إلهام هانا لتصبح مضيفة طيران أيضاً. وتروي هانا أن عمتها ساعدتها في التقديم إلى الوظائف، ورافقتها لاحقاً في لحظة حصولها على "أجنحتها" خلال حفل التدريب، ثم عملتا معاً في رحلات عدة.وتضيف العائلة أن عالم جيني كان يدور حول ابنها البالغ 15 عاماً، إذ كانت حريصة على حضور نشاطاته في والبيسبول وكل ما يتعلق به.وتستعد عائلة لوبتون للسفر إلى هاواي من أجل إعادة جثمانها إلى أوكلاهوما، حيث يُنتظر أن يكون أفراد العائلة والأصدقاء في استقبالها على أرض .وتقول هانا إن عمتها يجب أن تُذكر كشخص أحب الجميع، واهتم بمشاعر من حوله، وكان يحب نشر الفرح والضحك، مضيفة: "كانت تحب الحياة، وكانت تحب أن تكون أماً أكثر من أي شيء آخر".