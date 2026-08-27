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اصطدمت بأسلاك التلفريك ثم اشتعلت.. مصرع شخصين في تحطم طائرة بإيطاليا

Lebanon 24
27-08-2026 | 14:00
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اصطدمت بأسلاك التلفريك ثم اشتعلت.. مصرع شخصين في تحطم طائرة بإيطاليا
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لقي شخصان مصرعهما، الأربعاء، في حادث تحطم مروع لطائرة خفيفة من طراز "جيروكوبتر" بعد اصطدامها بأسلاك خط تلفريك في منطقة جبلية بشمال إيطاليا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

واصطدمت الطائرة الصغيرة بأسلاك تلفريك في الجزء العلوي من وادي أنترونا، الواقع على الحدود بين منطقة أوسولا وسويسرا، وعقب الاصطدام، سقطت الطائرة بالقرب من ضفاف بحيرة "كامبليتشولي"، في منطقة عشبية مجاورة للسد.

في حين، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة اصطدام الطائرة بأسلاك التلفريك واشتعال النيران فيها قبل سقوطها، في مشهد وصفه شهود عيان بأنه "مروّع".

Rotary-wing aircraft hit a funicular cable with its blades and exploded in front of the relatives of those on board in Italy

The crash occurred in Piedmont near a reservoir dam. The 62-year-old pilot and 63-year-old female passenger were killed.

A man who was watching the… pic.twitter.com/OKQY5DWORz

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والضحيتان كانا يستقلان طائرة من طراز "جيروكوبتر"، وهي طائرة ترفيهية خفيفة الوزن تتسع عادة لراكبين اثنين، وتحظى بشعبية في المناطق الجبلية لاستخدامها في رحلات مشاهدة المعالم على ارتفاعات منخفضة.

استجابة فرق الإنقاذ

شاركت عدة مروحيات في التعامل مع الحادث، من بينها مروحية تابعة لخدمة الطوارئ الطبية المعروفة برمز "118"، انطلقت من مدينة بورغوسيزيا، وهرعت إلى الموقع فرق الطوارئ المختلفة، وشملت رجال الإطفاء، وطواقم الإنقاذ، وقوات إنفاذ القانون، إضافة إلى فرقة الإنقاذ الجبلي التابعة لشرطة الحدود المالية الإيطالية.

ولم تُفلح جهود فرق الطوارئ في إنقاذ حياة الضحيتين، اللذين لقيا مصرعهما متأثرين بإصابات الحادث والحريق الذي اندلع في الطائرة.

التحقيقات مستمرة

ولم يتم الكشف رسميا حتى الآن عن هوية الضحيتين أو تفاصيل إضافية بشأن سبب اصطدام الطائرة بأسلاك التلفريك، فيما تتواصل التحقيقات التي تجريها السلطات الإيطالية المختصة للوقوف على كامل ملابسات الحادث وأسبابه.

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