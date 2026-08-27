طفلة تولد داخل سيارة في كاليفورنيا...ماذا حصل؟

شهدت منطقة سان ديماس في بولاية الأميركية واقعة لافتة، بعدما وضعت امرأة مولودتها داخل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) قرب ، في الساعات الأولى من الخميس.

وبحسب تقارير إعلامية، طلب والد الطفلة المساعدة بعدما دخلت زوجته في المخاض أثناء وجودهما داخل السيارة.

وعند وصول فرق الإنقاذ، عثرت على السيارة متوقفة بالقرب من مدخل الطريق السريع، حيث كانت الأم قد وضعت طفلتها بالفعل داخل المركبة.

وعقب الولادة، نقلت فرق الطوارئ الأم والمولودة إلى أحد المستشفيات المحلية لإجراء الفحوص اللازمة، فيما لم تُكشف حتى الآن تفاصيل عن حالتهما الصحية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية الأم وهي تُنقل على نقالة إلى سيارة الإسعاف، بينما كانت تحمل طفلتها الملفوفة ببطانية وتتحدث مع عناصر الإنقاذ.

وتأتي هذه الواقعة بعد حادثة مشابهة شهدتها ولاية في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما وضعت امرأة طفلتها على جانب الطريق السريع أثناء توجهها إلى المستشفى، بعدما اضطر الزوجان إلى التوقف خلال الطريق.