يحمل يوم الجمعة 28 آب 2026 أجواء فلكية متباينة لمواليد الأبراج، إذ يجد البعض أنفسهم أمام فرص جديدة للتقدم وتحقيق الأهداف، بينما يحتاج آخرون إلى الهدوء والصبر للتعامل مع الضغوط والعراقيل. وعلى الصعيد العاطفي، تبدو الصراحة والتواصل الهادئ مفتاحاً لتجنب سوء الفهم وتعزيز العلاقات.

إليكِ توقعات الأبراج على الأصعدة المهنية والعاطفية والصحية:

برج الحمل

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قد تشعرين اليوم بأن الطرق التي اعتدتِ اتباعها في التعامل مع المشكلات لم تعد تحقق النتائج نفسها، وربما تجدين نفسك أمام موقف يتطلب تغيير أسلوبك بالكامل. مهنياً، لا تترددي في تجربة حلول مختلفة أو الاستماع إلى آراء جديدة.

عاطفياً، حاولي عدم التمسك بموقف واحد إذا كان الحوار يمكن أن يقود إلى نتيجة أفضل. أما صحياً، فامنحي نفسك بعض الوقت للراحة وتجنبي التوتر الزائد.

نصيحة اليوم: تغيير الطريقة قد يكون هو الحل الذي تبحثين عنه.

برج الثور

تتمتعين اليوم بحالة من الهدوء والثقة تساعدك على مواجهة الظروف المختلفة بسهولة. حضورك اللافت قد يجذب اهتمام المحيطين بك، وقد تحصلين على تقدير أو دعم لم تتوقعيه.

مهنياً، استثمري هذه الطاقة في إنجاز المهام المهمة. عاطفياً، تبدو الأجواء مناسبة للتقارب وقضاء وقت ممتع مع من تحبين. صحياً، حافظي على نشاطك دون أن تهملي الراحة.

نصيحة اليوم: ثقتك بنفسك هي مصدر قوتك اليوم.

برج الجوزاء

قد تواجهين بعض العقبات أو الأشخاص الذين يحاولون التأثير في تركيزك، لكن قدرتك على تجاهل الأمور الثانوية ستساعدك على تجاوزها. مهنياً، لا تسمحي لأي خلاف عابر بأن يشتت انتباهك عن أهدافك.

عاطفياً، تجنبي الدخول في نقاشات لا تستحق التصعيد، وحاولي اختيار كلماتك بعناية. أما صحياً، فاحرصي على أخذ فترات راحة إذا شعرتِ بالإرهاق.

نصيحة اليوم: لا تمنحي العوائق الصغيرة حجماً أكبر من حقيقتها.

برج السرطان

قد لا يسير يومك بالسرعة التي تتمنينها، وربما تجدين صعوبة في التركيز على بعض التفاصيل والمهام اليومية. مهنياً، اكتفي اليوم بإنجاز ما يمكنك إنجازه بكفاءة، ولا تضغطي على نفسك لتحقيق نتائج استثنائية.

عاطفياً، تحتاجين إلى بعض الهدوء حتى تستعيدي توازنك، بينما صحياً احرصي على النوم الجيد والابتعاد عن مصادر الضغط.

نصيحة اليوم: لا تجعلي يوماً بطيئاً يجعلك تفقدين ثقتك بقدراتك.

برج

تتمتعين بطاقة قوية على المستويين الجسدي والنفسي، ما يجعل اليوم مناسباً للعمل على أهدافك وتحويل بعض الأفكار إلى خطوات عملية.

مهنياً، قد تجدين أشخاصاً يشاركونك الطموحات نفسها، والعمل معهم يمكن أن يفتح أمامك أبواباً جديدة. عاطفياً، حضورك الواثق يجذب الآخرين إليك. صحياً، تبدو طاقتك جيدة، فاستثمريها في نشاط مفيد.

نصيحة اليوم: تعاونك مع الآخرين قد يسرّع وصولك إلى هدفك.

برج العذراء

يبدو العمل الجماعي مناسباً لك اليوم، وقد تتمكنين من تنفيذ أفكار أو مهام كنت تعتبرينها صعبة في السابق. الدعم الذي تحصلين عليه من المحيطين بك يساعدك على تحقيق تقدم واضح.

عاطفياً، لا تترددي في اهتمامك ومشاعرك لمن تحبين، فالكلمات البسيطة قد تقوي العلاقة. صحياً، حاولي الموازنة بين العمل والراحة.

نصيحة اليوم: الدعم المتبادل يجعل إنجازاتك أكبر.

برج الميزان

قد تتقلب حالتك المزاجية بين الحماس والرغبة في الإنجاز وبين الشعور بالإحباط أو فقدان الدافع. حاولي ألا تسمحي لمشكلة مؤقتة بأن تؤثر في نظرتك إلى .

مهنياً، رتبي أولوياتك ولا تتخذي قرارات متسرعة. عاطفياً، امنحي نفسك فرصة لفهم مشاعرك قبل إصدار الأحكام، بينما تحتاجين صحياً إلى بعض الراحة والابتعاد عن الإجهاد.

نصيحة اليوم: ما يبدو كبيراً اليوم قد يصبح بسيطاً بعد فترة قصيرة.

برج العقرب

تحمل لكِ اليوم أفكار جديدة قد تقود إلى فرص مختلفة، لكن نجاحها يحتاج إلى الشجاعة والاستعداد لخوض بعض التجارب غير المعتادة.

مهنياً، استفيدي من دعم زملائك ولا تخافي من طرح أفكارك. عاطفياً، الصراحة ضرورية، وقد يكشف لك الحوار مع الشريك جانباً جديداً في العلاقة. صحياً، تجنبي التفكير الزائد وحاولي الحفاظ على هدوئك.

نصيحة اليوم: الجرأة المدروسة قد تفتح أمامك طريقاً جديداً.

برج القوس

بعد فترة من سير الأمور بسلاسة، قد تواجهين اليوم عقبة مفاجئة أو شخصاً يقف في طريق إحدى خططك. قبل أن تستهلكي طاقتك في مواجهتها، حددي ما إذا كانت تستحق فعلاً كل هذا الاهتمام.

مهنياً، اختاري معاركك بحكمة. عاطفياً، لا تسمحي لمشكلة بسيطة بأن تؤثر في علاقتك. صحياً، حاولي الابتعاد عن التوتر واستعادة نشاطك تدريجياً.

نصيحة اليوم: ليس كل عائق يحتاج إلى مواجهة مباشرة.

برج الجدي

يبدو أنك في أفضل حالاتك من ناحية الإنجاز والكفاءة، وقد تتمكنين من إتمام العديد من المهام بسرعة ودقة. كما أن حماسك وطريقتك الإيجابية في التعامل مع الآخرين قد تجعلانك محط تقدير في محيطك المهني والاجتماعي.

عاطفياً، ثقتك بنفسك تنعكس إيجاباً على علاقتك بالآخرين. صحياً، استثمري طاقتك بطريقة متوازنة ولا تبالغي في استنزافها.

نصيحة اليوم: ثقي بقدراتك، لكن لا تنسي أن تمنحي نفسك وقتاً للراحة.

برج الدلو

قد يكون يومك مليئاً بالأفكار والخطط الجديدة في العمل، وربما تجدين نفسك أمام تحديات تمنحك فرصة للتعلم وتوسيع دائرة معارفك.

مهنياً، لا تترددي في خوض التجارب الجديدة، فقد تقودك إلى علاقات مهنية مهمة. عاطفياً، قد يلجأ إليك شخص قريب للحصول على دعم أو نصيحة، فكوني مستمعة جيدة. صحياً، رتبي يومك حتى لا يتسبب ضغط العمل في إرهاقك.

نصيحة اليوم: كل تحدٍ جديد يمكن أن يتحول إلى فرصة.

برج الحوت

تشعرين اليوم بدرجة جيدة من الهدوء والراحة الداخلية، وهو ما ينعكس على طريقة تعاملك مع المحيطين بك. مهنياً، استفيدي من صفاء ذهنك للتواصل مع أشخاص يشاركونك أفكارك وطموحاتك.

عاطفياً، الأجواء مناسبة للتقارب وتبادل المشاعر بعيداً عن الضغوط. أما صحياً، فحافظي على هذا التوازن من خلال الراحة والنشاط المعتدل.

نصيحة اليوم: طاقتك الهادئة اليوم قد تكون سبباً في جذب الأشخاص الإيجابيين إلى حياتك.

الأبراج الأكثر حظاً اليوم:

يبدو أن الثور والأسد والعذراء والجدي والحوت يتمتعون بأجواء داعمة نسبياً اليوم، مع فرص جيدة للإنجاز والتواصل وتحقيق تقدم في بعض المجالات.

أما الحمل والجوزاء والسرطان والميزان والقوس فقد يحتاجون إلى قدر أكبر من المرونة والصبر للتعامل مع بعض الضغوط أو التحديات العابرة.