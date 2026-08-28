وفاة مروّعة لرجل وابنه داخل مزرعة

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توفي رجل وابنه في حادث زراعي مأسوي في ، بعدما سقطا داخل خزان نفايات في مزرعة بمقاطعة تشيشاير.وبحسب "People"، أعلنت شرطة تشيشاير أن عناصرها استُدعوا الأربعاء 26 آب، قرابة الساعة 12:20 ظهراً، إلى مزرعة في "Cane Lane" ضمن أبرشية "Aston by Budworth"، بعد بلاغ عن حادث.وعند وصول فرق الطوارئ، تبيّن أن رجلين، يبلغان 72 و42 عاماً، سقطا داخل خزان نفايات. وتمكنت فرق الإنقاذ من إخراجهما، إلا أن الشرطة أعلنت وفاتهما في مكان الحادث، رغم محاولات إسعافهما.وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقاً في ملابسات الوفاة، مشيرة إلى إبلاغ عائلتي الضحيتين، وطلب ذويهما احترام خصوصيتهم في هذا الوقت الصعب.ولم تكشف الشرطة رسمياً عن اسمي الرجلين، لكن "معرض مقاطعة تشيشاير الملكي"، وهو حدث زراعي معروف في شمال ، أعلن أن الضحيتين هما وابنه ريك فورد.وقالت جمعية تشيشاير الزراعية في بيان إن آلان كان رئيساً سابقاً للجمعية وتقاعد من منصبه في نيسان الماضي، فيما شغل ابنه ريك منصب مدير في الجمعية لسنوات عدة.وأضافت الجمعية أن عائلة فورد عملت لسنوات طويلة من أجل القطاع الزراعي والجمعية، مؤكدة أن آلان وريك سيُفتقدان بشدة من كل من عرفهما.وبحسب "BBC"، زار مفتشون من في المزرعة يوم الحادث، وبدأوا العمل مع السلطات المختصة لمتابعة التحقيق في ظروف الوفاة.وتسلط الحادثة الضوء مجدداً على مخاطر العمل داخل المزارع، خصوصاً في الأماكن المغلقة أو القريبة من خزانات النفايات والروث، التي قد تشكل خطراً قاتلاً بسبب السقوط أو الغازات السامة.