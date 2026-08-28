اقتحام غير مألوف.. دب يتسبب بحريق داخل منزل

استُدعيت فرق الإطفاء إلى منزل في منطقة ماونت كريستد بوت بولاية الأميركية، بعدما اقتحمه دب وتسبب بأضرار كبيرة، قبل أن يؤدي وجوده إلى اندلاع حريق في المطبخ.

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وذكرت وكالة " برس إنترناشونال"، نقلاً عن بيان لمنطقة كريستد بوت للحماية من الحرائق، أن شخصين كانا داخل المنزل مساء 19 آب، عندما دخل الدب عبر أحد الأبواب، محطماً لوحاً زجاجياً للوصول إلى الداخل.

وأحدث الدب فوضى في المدخل وغرفة المعيشة، قبل أن يتوجه إلى المطبخ، حيث مزق الثلاجة ونثر القمامة وحطم رفاً خشبياً لتجفيف الأطباق.

وسقط الرف فوق موقد كهربائي كان قيد التشغيل، ما أدى إلى اشتعاله وانتشار الدخان . واتصل السكان بالطوارئ، مشيرين إلى أن الدب كانيحاول أيضاً خدش باب غرفة نومهم.

وعند وصول الشرطة، عُثر على الدب وهو يحاول تحطيم نافذة غرفة المعيشة. ونظراً لسلوكه العدواني، واندلاع الحريق وصعوبة الوصول إلى المنزل، قرر الضباط إطلاق النار عليه، قبل إخماد الحريق بالكامل.

وقال السكان إن الدب سبق أن اقتحم المنزل مرة واحدة على الأقل، فيما أوضحت السلطات أن هذه كانت المرة الأولى التي تتعامل فيها الجهات المحلية مع حادث يتسبب خلاله دب بحريق داخل منزل بعد اقتحامه.