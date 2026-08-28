بالفيديو.. شبل نمر يتجول بهدوء داخل نفق للسكك الحديدية

وثّق مقطع فيديو متداول على شبل نمر وهو يتجول بهدوء داخل نفق للسكك الحديدية في ولاية تشاتيسغار وسط ، في مشهد لافت.

وأظهر الفيديو الشبل يسير ببطء على مسار السكة داخل النفق، الذي تحيط به غابات كثيفة وتضاريس جبلية.

والتُقطت المشاهد في قطاع خونغسارا-بهانوارتانك للسكك الحديدية، الذي يمر عبر مناطق غابية تشهد وجودًا للحيوانات البرية، ما يجعل ظهورها قرب خطوط القطارات أمرًا متكررًا.

وعقب رصد الشبل، كثفت عمليات المراقبة والدوريات لمتابعة تحركاته، والتأكد من ابتعاده عن مسار القطارات وحماية العاملين في المنطقة.

وأعاد المشهد تسليط الضوء على تحديات تأمين خطوط التي تمر عبر المناطق البرية، وضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والسلامة لحماية الحيوانات والعاملين والركاب.