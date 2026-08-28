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بالفيديو.. شبل نمر يتجول بهدوء داخل نفق للسكك الحديدية

Lebanon 24
28-08-2026 | 13:30
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بالفيديو.. شبل نمر يتجول بهدوء داخل نفق للسكك الحديدية
بالفيديو.. شبل نمر يتجول بهدوء داخل نفق للسكك الحديدية photos 0
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وثّق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي شبل نمر وهو يتجول بهدوء داخل نفق للسكك الحديدية في ولاية تشاتيسغار وسط الهند، في مشهد لافت.

وأظهر الفيديو الشبل يسير ببطء على مسار السكة داخل النفق، الذي تحيط به غابات كثيفة وتضاريس جبلية.

 

والتُقطت المشاهد في قطاع خونغسارا-بهانوارتانك للسكك الحديدية، الذي يمر عبر مناطق غابية تشهد وجودًا للحيوانات البرية، ما يجعل ظهورها قرب خطوط القطارات أمرًا متكررًا.

وعقب رصد الشبل، كثفت إدارة الغابات عمليات المراقبة والدوريات لمتابعة تحركاته، والتأكد من ابتعاده عن مسار القطارات وحماية العاملين في المنطقة.

وأعاد المشهد تسليط الضوء على تحديات تأمين خطوط السكك الحديدية التي تمر عبر المناطق البرية، وضرورة تعزيز إجراءات المراقبة والسلامة لحماية الحيوانات والعاملين والركاب.



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