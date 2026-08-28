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برجك اليوم

Lebanon 24
28-08-2026 | 23:00
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الحمل
قد تجد نفسك أمام مسؤولية جديدة تحتاج إلى سرعة في التصرف، لكن من الأفضل ألا تتخذ قرارًا متسرعًا. لديك فرصة لإثبات قدراتك إذا حافظت على تركيزك وثقتك بنفسك.
الثور
يوم مناسب لإنجاز المهام المؤجلة وترتيب الملفات التي تحتاج إلى تركيز. قد تحصل على إشادة من شخص مهم في محيط العمل نتيجة جهد سابق.
الجوزاء
التواصل سيكون نقطة قوتك اليوم. قد تحمل لك مكالمة أو رسالة خبرًا جيدًا أو فرصة تفتح أمامك بابًا جديدًا.
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السرطان
قد تشعر ببعض الضغط نتيجة تراكم المسؤوليات، لكنك قادر على التعامل معها إذا رتبت أولوياتك. لا تسمح للقلق بالتأثير في قراراتك.
الأسد
حضورك القوي يساعدك على لفت الأنظار، وقد تحصل على فرصة لإظهار مهاراتك أمام أشخاص قادرين على دعم مستقبلك المهني.
العذراء
تركيزك على التفاصيل يمنحك أفضلية كبيرة. قد تكتشف خطأ صغيرًا قبل أن يتحول إلى مشكلة، ما يجعلك محل تقدير من المحيطين بك.
الميزان
قد تجد نفسك أمام قرار يتعلق بالعمل أو المال. لا تتردد في طلب المشورة إذا شعرت أن الصورة غير واضحة أمامك.
العقرب
لديك قدرة كبيرة على التركيز وتحقيق ما تريده، وقد تبدأ اليوم بخطوة صغيرة لكنها تقود إلى نتيجة مهمة خلال الفترة المقبلة.
القوس
قد تظهر أمامك فكرة جديدة أو فرصة لتغيير طريقة عملك. لا تتجاهل الاقتراحات المختلفة، فقد تحمل لك منفعة مستقبلية.
الجدي
التركيز والانضباط هما مفتاح نجاحك اليوم. قد تبدأ في رؤية نتائج لجهد بذلته خلال الفترة الماضية، وربما تحصل على تقدير أو دعم من الإدارة.
الدلو
يوم يحمل أفكارًا جديدة، وقد تفكر في تغيير مهني أو مشروع مختلف. لا تستعجل النتائج، بل ادرس خطواتك جيدًا.
الحوت
حدسك قوي اليوم وقد يساعدك على فهم بعض المواقف قبل أن تتضح تفاصيلها. هناك فرصة لترتيب أمور مهنية كانت تسبب لك القلق.
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العذراء

العقرب

التركي

الترك

الحوت

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الأسد

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