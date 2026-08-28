امرأة عارية تقتحم بسيارتها مدرج الطائرات في هذا المطار

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في حادثة غريبة، اقتحمت امرأة عارية بسيارتها بوابة P5 في مطار جنوب ، وواصلت السير حتى توقفت عند الطائرات الرابضة في .ولفتت إذاعة "أومروب برابانت" المحلية إلى أن السائقة كانت عارية تماما، وأنها اجتازت الحواجز من دون أن تتمكن السلطات من إيقافها فورا. ولم تتوقف سيارتها إلا بجوار الطائرات المتوقفة على مدرج المطار.من جانبه، أوضح متحدث باسم الشرطة العسكرية الملكية أن المرأة كانت تبدي سلوكا مشوشا وغير مدرك لما تفعله، مما دفع رجال الأمن إلى عدم توقيفها أو اعتقالها، بل قرروا تقديم الرعاية الطبية والنفسية لها أولا، قائلا: "ستتلقى المساعدة التي تحتاجها".وأكد المتحدث أن المطار ظل آمنا طوال الوقت، ولم يشكل الحادث أي خطر على المسافرين أو المنشآت، مشيرا إلى أن القوات تدخلت فورا عند الحاجة. وأضاف أن السلطات لا تستطيع الجزم ما إذا كانت الحركة الجوية قد تأثرت بالواقعة، لكنه استبعد حدوث أي تعطيل كبير.ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والدوافع الكامنة وراء هذا السلوك الغريب.