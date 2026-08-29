حادثة مروعة.. النمل يلتهم مُسنة حتى الموت بـ1000 لدغة!

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في حادثة مؤلمة، توفيت مسنة أميركية مصابة بالخرف الحياة عقب تعرضها لهجوم من "النمل الناري" وتلقيها أكثر من 1000 لدغة في مختلف أنحاء جسدها، بعدما تجولت خارج التي تقيم فيها دون إشراف، وفق ما كشفت عنه دعوى قضائية رفعتها عائلتها.وأشارت الدعوى القضائية التي حصلت عليها صحيفة " ميل" إلى أن الضحية، شيلبا كاترتون، البالغة من العمر 83 عامًا، وغير قادرة على الكلام، تمكنت من الخروج من مرفق "هارموني" بمدينة تشارلستون في ولاية دون أن يلاحظ خروجها أحد، جراء ترك أحد العاملين الباب مفتوحًا.وبمجرد جلوسها في الخارج، تجمع النمل الناري على جسدها بالكامل ملحقًا بها أكثر من 1000 لدغة غطت وجهها وفروة رأسها وظهرها وذراعيها وساقيها وصدرها.ونظراً لحالتها الصحية المتقدمة، لم تتمكن السيدة من الاستغاثة، ليعثر عليها الموظفون بعد ساعات.وأفاد موظف بالمرفق في اتصاله برقم الطوارئ 911 بأن النمل غطى جسدها بالكامل متسببًا في انتفاخات حادة، قائلًا: "الوضع سيئ جدًا.. لقد التهموها فعلًا".ونقلت المسنة إلى مستشفى "بون سيكورس روبر " حيث تبين إصابتها بانتفاخات وبثور حادة ناجمة عن اللدغات، إلى جانب انخفاض حاد في درجة حرارة الجسم والتهاب رئوي، وظلت تحت العلاج بالستيرويدات والمضادات الحيوية لمدة حتى فارقت الحياة.وعقب الوفاة، رفعت العائلة دعوى قضائية بتهمة الإهمال، والتسبب في الوفاة غير المشروعة، وانتهاك قانون الولاية المنظم لمرافق الرعاية، مطالبة بتعويضات تحدد قيمتها أثناء المحاكمة.(إرم نيوز)