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بقَرة بـ4.3 ملايين دولار.. ما سرّ أغلى ماشية في العالم؟

Lebanon 24
29-08-2026 | 09:14
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بقَرة بـ4.3 ملايين دولار.. ما سرّ أغلى ماشية في العالم؟
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جذبت بقرة من البرازيل اهتماماً واسعاً بعدما قُدّرت قيمتها بملايين الدولارات، لتصبح واحدة من أغلى الأبقار المسجلة في العالم.
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وبحسب "News18"، تحمل البقرة اسم "Viatina-19 FIV Mara Imóveis"، وتنتمي إلى سلالة "Nelore" الشهيرة في البرازيل. وبرز اسمها عالمياً بعدما بيع ثلث ملكيتها في مزاد بمدينة "Arandu" البرازيلية مقابل 1.44 مليون دولار.

وبناءً على تلك الصفقة، قُدرت القيمة الكاملة للبقرة بنحو 4.3 ملايين دولار، وهو مبلغ يكفي لشراء منازل فاخرة أو عدة سيارات رياضية فارهة.

لكن هذه القيمة لا ترتبط بشكل البقرة فقط، بل بسلالتها وقدرتها العالية على التكاثر والتحمل. فسلالة "Nelore" تُعد من أهم سلالات الأبقار في البرازيل، وتتميز بجسم فاتح اللون، وحدبة بارزة فوق الكتفين، وجلد مرن وسميك يساعدها على التأقلم مع المناخ الحار.

وتساعد ألوانها الفاتحة على عكس أشعة الشمس، فيما تمتلك غدداً عرقية أكبر وأكثر عدداً من بعض السلالات الأوروبية، ما يجعلها أكثر قدرة على تحمل الحرارة. كما يوفر جلدها السميك حماية أفضل من بعض الحشرات والطفيليات.

وترتبط تسمية "Nelore" بمدينة "Nellore" في ولاية أندرا براديش الهندية، إذ تعود أصول السلالة إلى أبقار هندية نُقلت إلى البرازيل، قبل أن يطورها المربون هناك على نطاق واسع لتصبح اليوم جزءاً أساسياً من صناعة لحوم الأبقار البرازيلية.

وتحمل القصة بعداً إضافياً في الهند، حيث تتمتع الأبقار بمكانة دينية واجتماعية خاصة، خصوصاً في التقاليد الهندوسية التي تُعرف فيها باسم "Gau Mata"، إضافة إلى دورها التقليدي في الريف من خلال إنتاج الحليب ومشتقاته.

وهكذا لا تبدو قيمة "Viatina-19" مجرد رقم مبالغ فيه في سوق الماشية، بل انعكاساً لقيمة وراثية وتجارية كبيرة لسلالة قادرة على تحمل المناخ القاسي وتقديم مكاسب طويلة الأمد في قطاع تربية الأبقار.
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