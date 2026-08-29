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في مصر...خلاف بين شقيقين ينتهي بجريمة دامية

Lebanon 24
29-08-2026 | 16:00
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في مصر...خلاف بين شقيقين ينتهي بجريمة دامية
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تحوّلت خلافات بين شقيقين مصريين في منطقة المعادي بالقاهرة بشأن رعاية والدتهما المسنة إلى مشاجرة دامية، بعدما أقدم أحدهما على طعن شقيقه بسكين.

وبحسب التحريات الأولية، نشب الخلاف بعدما أصر أحد الشقيقين على أنه الأقدر على رعاية والدته، واتهم زوجة شقيقه بسوء معاملتها، قبل أن يتطور النقاش إلى اعتداء بالسكين.

وأسفر الهجوم عن إصابة الشقيق بعدة طعنات في الظهر والفخذ، ونُقل إلى مستشفى مبرة المعادي لتلقي العلاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شقيقه.

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، مرجعاً ما حدث إلى الخلافات المتكررة بينهما بشأن رعاية والدتهما. وتواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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