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برجك اليوم

Lebanon 24
29-08-2026 | 23:00
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يحمل اليوم الأحد 30 آب 2026 توقعات فلكية مختلفة لمواليد الأبراج الـ12، بين فرص جديدة على الصعيد المهني، وتحسن في العلاقات، إلى جانب بعض التنبيهات المتعلقة بالصحة والحياة الشخصية. إليكم أبرز توقعات الأبراج:

الحمل

 

تزداد علاقاتك الاجتماعية عمقاً اليوم، وقد تعود إلى استحضار ذكريات وأحداث قديمة مع أصدقاء سابقين. كما تشهد المجموعات التي تنتمي إليها تحركات إيجابية ومثمرة تساعدك على الاقتراب من أهدافك بسرعة. وعلى الصعيد الصحي، احرص على الاهتمام بنفسك خلال هذه الفترة.

الثور

 
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تمتلك اليوم قدرة على تحفيز الأشخاص من حولك، لكن لا تجعل اهتمامك بالآخرين يأتي على حساب احتياجاتك الخاصة. أصبحت أهدافك أكثر وضوحاً، كما أن حماسك وطاقة الإيجابية لديك يلفتان انتباه من حولك. استمتع بوقتك، لكن حافظ على التوازن.

الجوزاء

 

بعد فترة من التردد وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة، تبدو الأمور أمامك أكثر وضوحاً اليوم. وتشعر بتوازن يساعدك على اتخاذ القرارات المناسبة والاستفادة من نتائجها الإيجابية.

السرطان

 

قد تزداد الضغوط في العمل، لذلك لا تتردد في قبول المساعدة التي يقدمها لك زملاؤك لتخفيف حجم المهام المتراكمة. أما على الصعيد الشخصي، فقد تواجه بعض الخلافات والمشكلات التي تتطلب منك الهدوء والتعامل بحكمة.

الأسد

 

تسير أمورك المهنية بشكل جيد، وتحظى بإعجاب الآخرين نتيجة أدائك ضمن الفريق. حافظ على هذه الأجواء الإيجابية والتعاون مع زملائك، إذ يمكن للعمل الجماعي أن يساعد الجميع على تحقيق أهدافهم بصورة أسرع.

العذراء

 

تتمتع اليوم بقدرة لافتة على التواصل الإيجابي مع الآخرين، ويبدو أن حضورك يجذب من حولك. وقد تظهر أمامك علاقات وصداقات جديدة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي في مستقبلك.

الميزان

 

قد تواجه في العمل عدداً من التعقيدات والمواقف غير المتوقعة. لا تسارع إلى إلقاء اللوم على الآخرين، فقد تكون بعض الأخطاء ناتجة عن قراراتك أنت. حاول الحفاظ على هدوئك والنظر إلى العقبات باعتبارها فرصاً لاكتشاف حلول ومسارات جديدة.

العقرب 

 

تتمتع بحالة جيدة على المستويين الجسدي والذهني، ما يمنحك حضوراً إيجابياً وتأثيراً قوياً في المحيطين بك. وتساعدك ثقتك وحماسك على كسب دعم الآخرين، الأمر الذي قد يقربك من تحقيق أهداف كنت تعتقد أنها صعبة المنال.

القوس 

 

تتمتع اليوم بطاقة قوية وشعور بالاستقرار، ما يجعل الآخرين يلجؤون إليك للحصول على المساعدة والدعم. حاول توظيف هذه الطاقة في مساعدة من حولك، فقد تجد منهم الدعم عندما تحتاج إليه مستقبلاً.

الجدي

 

قد تشعر بأن الأمور لا تسير بالطريقة التي تريدها، لكن تغيير أسلوبك في التعامل مع المواقف قد يساعدك على إنجاز أهدافك بصورة أسرع. لا تتجاهل آراء الآخرين، وعلى الصعيد الشخصي قد تواجه بعض المشكلات التي تحتاج إلى موقف واضح وحاسم منك.

الدلو

 

تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بصحتك اليوم، خصوصاً مع شعورك بأن حالتك ليست في أفضل مستوياتها. حاول التمهل وعدم اتخاذ خطوات متسرعة، وتذكر أن الظروف الصعبة مؤقتة وستتغير مع الوقت. استمد طاقتك من الذكريات والأوقات السعيدة وحافظ على تفاؤلك.

الحوت

 

قد يقترب أحد الأحلام التي طال انتظارها من التحول إلى واقع. اغتنم الفرصة المتاحة أمامك، فقد يكون لها تأثير إيجابي طويل الأمد في حياتك. كما ستجد دعماً وتشجيعاً من الأصدقاء والأقارب في خطواتك المقبلة.

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السعيد

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