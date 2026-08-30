نُقل بطائرة إلى المستشفى.. إصابة مروّعة لرجل في لعبة داخل مدينة ألعاب!

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وبحسب مجلة "People"، وقع الحادث السبت 29 آب على لعبة "Batman Gotham City Escape"، داخل قسم "DC Super Heroes World" في المدينة الترفيهية. وذكرت صحيفة "The Sun" أن الرجل تعرض لما وُصف بـ"حالة طارئة" أثناء وجوده على الأفعوانية.وقالت الترفيهية في بيان إن "حادثاً" وقع على اللعبة، ما استدعى تفعيل إجراءات الطوارئ فوراً. وأضافت أن الأفعوانية توقفت مباشرة، وأن فرق الاستجابة الطارئة قدمت المساعدة للزائر المصاب في المكان.ووفق "The Sun"، عالجت فرق الإسعاف الرجل في موقع الحادث قبل نقله بمروحية إلى مستشفى "12 de Octubre" الجامعي في مدريد. وأصيب الرجل بكسر مفتوح في ساقه اليسرى وكسر مغلق في ساقه اليمنى.وبقيت اللعبة مغلقة بعد الحادث إلى حين مراجعة ما جرى بالتنسيق مع السلطات المختصة، فيما رُصد وجود عناصر من الشرطة المحلية والحرس المدني الإسباني في الموقع. أما باقي أقسام المدينة الترفيهية فواصلت عملها بشكل طبيعي، وفق التقرير.ونقلت "The Sun" عن شهود أن الأجواء بعد الحادث كانت مرتبكة وصادمة، وقالت زائرة تُدعى نويليا هانس، وتبلغ 21 عاماً، إن رواد المدينة كانوا "مصدومين تماماً" مما حدث.وافتُتحت أفعوانية "Batman Gotham City Escape" عام 2023، وتُقدّمها المدينة على أنها تجربة غامرة تدور حول مواجهة بين "باتمان" و"الجوكر". وتصل اللعبة إلى ارتفاع 45 متراً تقريباً، وسرعة قصوى تبلغ 104 كيلومترات في الساعة، وتستمر 111 ثانية، مع 4 انقلابات تجعل الركاب رأساً على عقب.ولم تُعلن السلطات حتى الآن تفاصيل إضافية عن سبب الحادث، بينما تستمر مراجعة الملابسات الفنية والأمنية للأفعوانية.