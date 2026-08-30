تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

متفرقات

جريمة مروعة.. استدرج صديقه إلى منزله وطعنه في القلب والعنق

Lebanon 24
30-08-2026 | 16:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جريمة مروعة.. استدرج صديقه إلى منزله وطعنه في القلب والعنق
جريمة مروعة.. استدرج صديقه إلى منزله وطعنه في القلب والعنق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهدت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة أودت بحياة شاب في العشرينيات من عمره، بعدما أقدم صديقه المقرب على طعنه بسكين.

وبحسب مصدر أمني، استدرج الجاني الضحية إلى منزله في مدينة الناصرية، قبل أن يطعنه في القلب والعنق، ثم يفر من المكان.

وتمكنت القوات الأمنية لاحقاً من توقيف المتهم داخل أحد مطاعم محافظة بابل، أثناء محاولته التوجه إلى بغداد.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وفق موقع "شفق نيوز".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريمة مروعة.. طعن صديقه مرات عدة وهذا ما فعله لاحقاً
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 01:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة.. قتلا عائلة كاملة لهذا السبب!
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 01:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروّعة في حصرون: أطلق النار على زوجته ثم على نفسه
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 01:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جريمة مروعة.. جثث أسرة كاملة داخل سيارة
lebanon 24
Lebanon24
31/08/2026 01:52:38 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

منوعات

الأجهزة الأمنية

محافظة ذي قار

محافظة بابل

قوات الأمن

يوم الأحد

العراقية

الناصرية

الناصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
Lebanon24
14:33 | 2026-08-30
Lebanon24
12:28 | 2026-08-30
Lebanon24
12:09 | 2026-08-30
Lebanon24
10:00 | 2026-08-30
Lebanon24
09:40 | 2026-08-30
Lebanon24
08:01 | 2026-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24