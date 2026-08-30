جريمة مروعة.. استدرج صديقه إلى منزله وطعنه في القلب والعنق

شهدت ، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة أودت بحياة شاب في العشرينيات من عمره، بعدما أقدم صديقه المقرب على طعنه بسكين.

وبحسب مصدر أمني، استدرج الجاني الضحية إلى منزله في مدينة ، قبل أن يطعنه في القلب والعنق، ثم يفر من المكان.

وتمكنت القوات الأمنية لاحقاً من توقيف المتهم داخل أحد مطاعم ، أثناء محاولته التوجه إلى .

وباشرت التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وفق موقع "شفق نيوز".