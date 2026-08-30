جريمة مروعة.. استدرج صديقه إلى منزله وطعنه في القلب والعنق

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شهدت محافظة ذي قار العراقية، اليوم الأحد، جريمة قتل مروعة أودت بحياة شاب في العشرينيات من عمره، بعدما أقدم صديقه المقرب على طعنه بسكين.
وبحسب مصدر أمني، استدرج الجاني الضحية إلى منزله في مدينة الناصرية، قبل أن يطعنه في القلب والعنق، ثم يفر من المكان.
وتمكنت القوات الأمنية لاحقاً من توقيف المتهم داخل أحد مطاعم محافظة بابل، أثناء محاولته التوجه إلى بغداد.
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، فيما اتُخذت الإجراءات القانونية بحق المتهم، وفق موقع "شفق نيوز".