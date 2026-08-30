حادثة مأساوية.. طفلة في الـ13 تنهي حياتها داخل منزلها

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شهدت العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، حادثة مأساوية أودت بحياة طفلة تبلغ 13 عاماً، بعدما أقدمت على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزل ذويها.
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ووقعت الحادثة في منطقة الخطيب بمدينة الشعلة، شمال غربي بغداد، حيث استخدمت الطفلة خرطوم مياه كان معلقاً على نافذة المنزل، وفق ما أفادت وكالة "شفق نيوز".
وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، لكشف ملابساتها والأسباب التي دفعت الطفلة إلى الإقدام على إنهاء حياتها.