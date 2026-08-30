حادثة مأساوية.. طفلة في الـ13 تنهي حياتها داخل منزلها

شهدت العاصمة ، اليوم الأحد، حادثة مأساوية أودت بحياة طفلة تبلغ 13 عاماً، بعدما أقدمت على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزل ذويها.

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ووقعت الحادثة في منطقة بمدينة الشعلة، شمال غربي بغداد، حيث استخدمت الطفلة مياه كان معلقاً على نافذة المنزل، وفق ما أفادت وكالة " ".

وباشرت التحقيق في الحادثة، لكشف ملابساتها والأسباب التي دفعت الطفلة إلى الإقدام على إنهاء حياتها.