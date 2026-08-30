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متفرقات

خبر حزين جدًا.. وفاة ممثل قدير بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
30-08-2026 | 12:28
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توفي الممثل المصري القدير محمد التاجي، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا وراءه مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، تنوعت خلالها أعماله بين السينما والدراما والمسرح.

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وأعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، خبر الوفاة، موضحًا أن تشييع جثمان الراحل سيُقام غدًا الاثنين من مسجد الثورة بمدينة نصر في القاهرة.

وعانى محمد التاجي خلال الفترة الماضية أزمات صحية متكررة، دخل على إثرها المستشفى عدة مرات وخضع لتدخلات جراحية.


وفي نيسان الماضي، أجرى عملية جراحية بعد إصابته بفتق في الأمعاء، موضحًا لاحقًا أنها المرة الثالثة التي يخضع فيها لجراحة بسبب الفتق، مع تركيب شبكة جراحية لتقوية جدار البطن والحد من عودة الإصابة.

وفي آب الجاري، كشف التاجي خلال تصريحات تلفزيونية عن معاناته آلامًا شديدة في العمود الفقري أثرت على حركته وتسببت في انحناء ملحوظ، ما دفعه إلى إجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته.

وبرحيله، خسرت الساحة الفنية المصرية أحد أبرز فنانيها الذين تنقلوا بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، مقدمًا خلال مسيرته عشرات الأدوار التي تركت بصمة لدى الجمهور.

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