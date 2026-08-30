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برجك اليوم

Lebanon 24
30-08-2026 | 23:00
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الحمل
يوم مناسب لترتيب أولوياتك والابتعاد عن القرارات المتسرعة. مهنيًا، قد تظهر أمامك فرصة لإثبات قدراتك أو تولي مسؤولية جديدة. عاطفيًا، حاول أن تمنح الطرف الآخر مساحة للتعبير عن مشاعره بدلًا من افتراض ما يفكر فيه.
الثور
تشعر اليوم برغبة في تحقيق الاستقرار وإنهاء بعض الأمور العالقة. في العمل، قد تحصل على دعم من شخص يقدّر جهودك. ماليًا، من الأفضل تجنب المصروفات غير الضرورية. عاطفيًا، الأجواء أكثر هدوءًا، وقد تكون فرصة جيدة لتقوية العلاقة.
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الجوزاء
يحمل اليوم حركة واتصالات متعددة، وقد تجد نفسك أمام أكثر من خيار مهني. ركز على ما يخدم أهدافك طويلة المدى. عاطفيًا، قد تحمل إحدى المحادثات مفاجأة جميلة أو تكشف لك حقيقة مشاعر شخص قريب منك.
السرطان
قد تحتاج إلى استعادة هدوئك بعد فترة من الضغوط. مهنيًا، لا تسمح للقلق بأن يؤثر في طريقة تعاملك مع زملائك. ماليًا، انتبه إلى التفاصيل الصغيرة. أما عاطفيًا، فالتفاهم والصراحة قادران على حل سوء فهم قديم.
الأسد
يمنحك اليوم طاقة قوية وثقة أكبر بالنفس. مهنيًا، قد تلفت الأنظار بإنجاز أو فكرة جديدة، وربما تحصل على تقدير كنت تنتظره. عاطفيًا، حضورك القوي يجذب الاهتمام، وقد يعيش المرتبطون لحظات رومانسية مميزة.
العذراء
يوم مناسب للتخطيط وإعادة تنظيم حياتك العملية والشخصية. قد تكتشف أن بعض التفاصيل التي أهملتها سابقًا تحتاج إلى معالجة. عاطفيًا، حاول ألا تركز كثيرًا على الأخطاء الصغيرة، وامنح العلاقة فرصة للتطور بصورة طبيعية.
الميزان
تحتاج اليوم إلى تحقيق توازن بين مسؤولياتك ورغباتك الشخصية. مهنيًا، قد تدخل في نقاش مهم يساعدك على توضيح موقفك. عاطفيًا، هناك فرصة لفتح صفحة جديدة، سواء من خلال مصالحة أو بداية علاقة تحمل الكثير من الانسجام.
العقرب
قد يكون اليوم مهمًا على الصعيد المهني، خصوصًا إذا كنت تفكر في تغيير أو خطوة جديدة. لا تتردد في الدفاع عن أفكارك، لكن حافظ على هدوئك. عاطفيًا، تبدو المشاعر عميقة، وقد تتلقى إشارة واضحة من شخص يشغل تفكيرك.
القوس
يحمل اليوم أجواءً مليئة بالحركة والرغبة في التغيير. مهنيًا، قد تفكر في مشروع جديد أو فرصة مرتبطة بالسفر أو التواصل مع أشخاص من خارج محيطك. عاطفيًا، لا تخف من التعبير عن رغبتك الحقيقية، فقد تجد تجاوبًا غير متوقع.
الجدي
تركيزك العالي يساعدك على إنجاز الكثير اليوم. قد تحصل على نتيجة إيجابية لجهد بذلته خلال الفترة الماضية. ماليًا، من الأفضل التفكير جيدًا قبل اتخاذ أي قرار كبير. عاطفيًا، تحتاج العلاقة إلى مزيد من الاهتمام والوقت المشترك.
الدلو
تتجه أفكارك نحو المستقبل، وقد تبدأ في التفكير بخطة مختلفة عن المعتاد. مهنيًا، لا تخشى تجربة أسلوب جديد إذا كنت واثقًا من جدواه. عاطفيًا، قد تحمل الساعات المقبلة لقاءً أو تواصلًا يثير فضولك ويغير نظرتك إلى شخص ما.
الحوت
يوم يميل إلى الهدوء وإعادة ترتيب المشاعر. مهنيًا، لا تستعجل النتائج، فبعض الأمور تحتاج إلى مزيد من الوقت. عاطفيًا، قد تشعر بأنك بحاجة إلى الأمان والوضوح، ومن الأفضل التعبير عن احتياجاتك بصراحة بدلًا من الاحتفاظ بها داخلك.
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