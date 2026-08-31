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برجك اليوم

Lebanon 24
31-08-2026 | 23:00
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 الحمل 
يبدأ الحمل شهر سبتمبر بطاقة قوية ورغبة في تحقيق تقدم واضح على الصعيد المهني. قد تحصل على فرصة لإثبات قدراتك أو طرح فكرة جديدة تلقى اهتمامًا من المحيطين بك.
الثور 
يحتاج الثور إلى التحلي بالصبر خلال بداية الشهر، خصوصًا في الأمور المهنية التي قد لا تسير بالسرعة التي يتوقعها. قد تواجه بعض التفاصيل التي تتطلب إعادة النظر أو تعديل خطة سابقة.
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الجوزاء 
يحمل اليوم للجوزاء حركة واضحة على الصعيد المهني والاجتماعي. قد تتلقى اتصالًا أو رسالة تفتح أمامك بابًا جديدًا، وربما يكون الأمر مرتبطًا بعمل أو مشروع كنت تفكر فيه منذ فترة.
السرطان 
يبدو السرطان أكثر تفاؤلًا مع بداية سبتمبر، وقد يشعر بأن بعض الضغوط السابقة بدأت في التراجع. مهنيًا، تستطيع اليوم التحرك بسرعة أكبر وتقديم أفكار أو طلبات طال تأجيلها.
الأسد 
يبدأ الأسد الشهر برغبة في استعادة السيطرة على بعض الملفات التي خرجت عن مساره خلال الفترة الماضية. مهنيًا، قد تكون أمام مسؤولية جديدة تظهر قدرتك على القيادة والتنظيم.
العذراء
يحمل اليوم طاقة مناسبة للعذراء من أجل ترتيب الأولويات والبدء بخطة جديدة مع انطلاق الشهر. مهنيًا، قد تنجح في إنهاء مهمة معقدة أو الحصول على تقدير لجهود سابقة.
الميزان
يحتاج الميزان إلى التركيز على نقاط قوته وعدم السماح للعقبات الصغيرة بالتأثير في ثقته بنفسه. مهنيًا، قد يكون اليوم مناسبًا لإظهار مهاراتك أو اتخاذ خطوة تساعدك على تحقيق إنجاز مهم.
العقرب 
قد يشعر العقرب ببعض التردد على الصعيد العاطفي، خصوصًا إذا كان أمام علاقة جديدة أو موقف لم تتضح جميع تفاصيله بعد. الأفضل عدم اتخاذ قرارات نهائية تحت تأثير الانفعال.
القوس 
يحتاج القوس إلى الاهتمام بالتوازن بين العمل والحياة الشخصية. مهنيًا، قد تنشغل بعدة مهام في الوقت نفسه، لكن تنظيم الأولويات سيساعدك على إنجازها دون ضغط كبير.
الجدي
يستفيد الجدي اليوم من خبراته السابقة في التعامل مع مشكلة مهنية أو موقف يحتاج إلى سرعة في التصرف. وقد تكتشف أن تجربة قديمة تمنحك الحل الذي تبحث عنه الآن.
الدلو
يحمل الثلاثاء للدلو فرصًا جديدة على الصعيد المهني، وقد يظهر عرض أو اقتراح يجعلك تعيد التفكير في خططك المستقبلية.
الحوت 
يحتاج الحوت إلى الاهتمام بصحته ونمط حياته مع بداية الشهر، خصوصًا إذا أهمل الراحة أو اتبع عادات غذائية غير منتظمة خلال الفترة الماضية.
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