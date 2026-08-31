هربا من الشرطة.. ابن الـ 17 عاماً اقتحم المطار واصطدم بطائرة!

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ALKOLLÜ GENÇ, HAVALİMANI ÇİTİNİ AŞIP UÇAĞA ÇARPTI! 🚨✈️
ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Portsmouth Uluslararası Havalimanı’nda 17 yaşındaki alkollü sürücünün kullandığı otomobil, havalimanı çitini yıkarak park halindeki bir uçağa çarptı. pic.twitter.com/34TV3X8fFH
— herdem_aviation (@muratherdemm) August 31, 2026
ALKOLLÜ GENÇ, HAVALİMANI ÇİTİNİ AŞIP UÇAĞA ÇARPTI! 🚨✈️
ABD’nin New Hampshire eyaletindeki Portsmouth Uluslararası Havalimanı’nda 17 yaşındaki alkollü sürücünün kullandığı otomobil, havalimanı çitini yıkarak park halindeki bir uçağa çarptı. pic.twitter.com/34TV3X8fFH