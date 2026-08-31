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هربا من الشرطة.. ابن الـ 17 عاماً اقتحم المطار واصطدم بطائرة!

Lebanon 24
31-08-2026 | 23:40
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هربا من الشرطة.. ابن الـ 17 عاماً اقتحم المطار واصطدم بطائرة!
هربا من الشرطة.. ابن الـ 17 عاماً اقتحم المطار واصطدم بطائرة! photos 0
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اقتحم مراهق مخمور بسيارته الشباك الأمني المحيط بمطار "بورتسموث" الدولي بولاية نيوهامبشير الأميركية أثناء فراره من الشرطة، ليصطدم بطائرة رابضة وجرار زراعي على المدرج.

وأشارت شرطة ولاية نيوهامبشير إلى أن الحادث وقع عندما حاولت دورية أمنية إيقاف سيارة من نوع "فورد موستانغ" سوداء اللون، كان يمتلكها سائق مشتبه به في جرائم محلية متعددة. ورداً على محاولة الإيقاف، لاذ السائق بالفرار وأطفأ أنوار السيارة ليتوارى عن الأنظار، قبل أن يخترق السياج الخارجي للمطار بسرعة جنونية.
 
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وانطلقت السيارة عبر الساحة المخصصة لإيقاف الطائرات، لتصطدم بجرار زراعي من طراز "كوبوتا" وطائرة صغيرة غير مأهولة كانت متوقفة في المكان، قبل أن تتوقف السيارة نهائياً.

وأكدت السلطات أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وألقت الشرطة القبض على السائق، البالغ من العمر 17 عاماً، وتبين أنه كان في حالة سكر شديد. 
 
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