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متفرقات

سيدة تبيع طفلها حديث الولادة مقابل مبلغ مالي زهيد.. وهذا ما حكم به القضاء

Lebanon 24
01-09-2026 | 15:44
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سيدة تبيع طفلها حديث الولادة مقابل مبلغ مالي زهيد.. وهذا ما حكم به القضاء
سيدة تبيع طفلها حديث الولادة مقابل مبلغ مالي زهيد.. وهذا ما حكم به القضاء photos 0
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نظرت محكمة جنايات الكرخ في العراق، اليوم الثلاثاء، في قضية أم أقدمت، بمساعدة أربع سيدات، على بيع طفلها حديث الولادة مقابل مبلغ مالي زهيد.
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وقضت المحكمة بسجن الأم والمدانات الأربع لمدة 6 أعوام، بعد إدانتهن بجريمة الاتجار بالبشر.


وبحسب بيان للمحكمة، أقدمت الأم، بمساعدة المتهمات، على بيع طفلها مقابل 3 ملايين دينار عراقي، أي نحو 2300 دولار أميركي.


وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر استناداً إلى أحكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون العقوبات العراقي، مع الاستدلال بالمواد المتعلقة بالاشتراك في الجريمة.


ويشدد قانون مكافحة الاتجار بالبشر العقوبات عندما يكون المجني عليه دون 18 عاماً، أو عندما يكون الجاني من أصوله أو فروعه أو ممن له ولاية عليه.


ويعرّف القانون الاتجار بالبشر بأنه تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم، باستخدام التهديد أو القوة أو الخداع أو استغلال السلطة، بهدف بيعهم أو استغلالهم في الدعارة أو العمل القسري أو التسول أو الاسترقاق أو الاتجار بالأعضاء البشرية وغيرها من الأغراض المحظورة.
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